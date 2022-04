Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die US-Finanzholding warte am letzten Handelstag der Woche mit gemischten Zahlen auf. Während die Umsätze etwas unter den Schätzungen der Analysten liegen, übertreffe Wells Fargo beim Ergebnis die Marktprognosen. Geringere Kredit-Rückstellungen hätten dabei geholfen. Die Wells Fargo-Aktie zähle im vorbörslichen Handel zu den Verlierern.Wells Fargo habe in den ersten drei Monaten des Jahres Geschäftsjahres 17,6 Mrd. Dollar erlöst und damit rund fünf Prozent weniger als 2021. Auf den Zetteln der von Bloomberg befragten Experten hätten im Schnitt 17,8 Mrd. Dollar gestanden.Beim Nettogewinn sehe es dagegen besser aus. Diese Kennziffern werde mit 3,7 Mrd. Dollar ausgewiesen. Das seien zwar rund 20 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als das Geldhaus 4,6 Mrd. Dollar verdient habe. Pro Aktie weise Wells Fargo damit 0,88 Dollar aus. Von Bloomberg befragte Analysten hätten jedoch nur 0,80 Dollar erwartet.Ursächlich für das gute Ergebnis sei die geringere Risikovorsorge für Kreditausfälle. Die Rückstellungen im Quartal hätten 787 Mio. Dollar betragen und würden einen Rückgang in Höhe von 1,1 Mrd. Dollar bzw. 21 Cent je Aktie Gewinnbeitrag bedeuten. Dieser sei in erster Linie auf die geringere Ungewissheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Kreditportfolios zurückzuführen, erkläre die Bank.Auch wenn die Anleger wohl etwas bessere Zahlen erhofft hätten, sei der Quartalsausweis alles andere als eine Katastrophe. Der Finanztitel sollte besonders von den steigenden Zinsen profitieren.Anleger bleiben bei der Wells Fargo-Aktie in jedem Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2022)