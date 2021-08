Bedrohungen durch die Anhäufung von Kryptowährungsanlagen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In letzter Zeit hat die Begeisterung um Kryptowährung, Blockchain sowie den Schutz von Vermögenswerten, Transaktionen usw. nicht nachgelassen: moderne Technologien machen es möglich, Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero zu kaufen und richtig einzusetzen.Digitales Geld oder Kryptowährung ist Textdateien sehr ähnlich. Und die entsprechenden Transaktionen sind nicht schwieriger als das Versenden von E-Mails an Freunde. Besitzer von Kryptowährungen können es direkt senden, ohne die Beteiligung von Banken und anderen Vermittlern. Dazu müssen Sie nur die Wallet-Nummer kennen. Name, Land oder Telefonnummer ist optional: die meisten Kryptowährungen sind anonym.Wo Nachfrage besteht, gibt es auch Risiken. Bevor Sie in Kryptowährung investieren, lohnt es sich herauszufinden, welche Bedrohungen für die Ansammlung von Kryptowährungsvermögen bestehen, und auch Tipps zu deren Schutz zu berücksichtigen.Im Folgenden sind die Hauptgefahren aufgeführt, die auf einen Investor warten, der sich entscheidet, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen.Um die Sicherheit ihrer Gelder zu gewährleisten, verbessern viele Webseiten ihre Schutzmethoden. Dies sollte jedoch von Benutzern beachtet werden, die Kryptowährung verwenden. Das Ignorieren von Sicherheitsregeln kann dazu führen, dass alle Ersparnisse in Kryptowährung unwiederbringlich verloren gehen.Um mit Kryptoassets zu arbeiten, müssen Sie separate Konten verwenden, z.B. E-Mail und Telefonnummer, die sich von den Hauptkonten unterscheiden. In diesem Fall sind die Konten auch beim Abgleich öffentlicher Daten vor Betrügern sicher. Er empfahl auch, auf keinen Fall personenbezogene Daten öffentlich zugänglich zu machen, beispielsweise in sozialen Netzwerken oder Blogs.Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet zusätzlichen Kontoschutz. In Kombination mit anderen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. bei einer Reihe von Börsen können Sie zusätzliche Passwörter für Transaktionen festlegen) kann dies die Kontosicherheit erheblich erhöhen. Sie müssen die maximale Anzahl an Sicherheitsfunktionen verwenden: SMS-Bestätigung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein E-Mail-Verifizierungscode.Es wird empfohlen, die Kryptowährung in verschiedene Speicher aufzuteilen, damit Betrüger beim Zugriff auf ein Wallet nicht die Möglichkeit haben, alles zu stehlen. Kleine Beträge können an Börsen und deren Online-Wallets aufbewahrt werden, aber größere Ersparnisse werden besser auf Hardwaregeräten aufbewahrt.Im Folgenden sind einige grundlegende Sicherheitsprinzipien aufgeführt, die befolgt werden müssen, wenn nicht nur mit Kryptowährungsanlagen, sondern auch mit Fiat-Fonds gearbeitet wird.