Die weitere Entwicklung der globalen Corona-Lage bleibe für Bitcoin und Co ein Risikofaktor und könne jederzeit für weitere Turbulenzen sorgen. Langfristig könne das Virus den Siegeszug der Kryptos aber nicht aufhalten.



Speziell bei Bitcoin und Ethereum bleibe Der Aktionär daher bei seiner positiven Einschätzung. Bei den hochvolatilen Meme-Coins wie Shina Inu sollten aber höchstens erfahrene Trader einen Momentum-Zock wagen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (30.11.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die neue Covid-Variante Omikron sorgt am Dienstagmorgen erneut für Unsicherheit und fallende Kurse an den globalen Märkten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Kryptomarkt beobachte man die Entwicklung derweil weniger angespannt - dort würden sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage halten. Der Meme-Coin Shiba Inu steche dabei wieder einmal heraus.Während sich bei DAX und Dow Jones im vorbörslichen Handel ein dickes Minus abzeichne und der Ölpreis erneut auf Talfahrt gehe, gebe sich der Kryptomarkt am Dienstagmorgen zunächst weitgehend unbeeindruckt von den erneut aufflammenden Sorgen rund um die neue Corona-Varianten Omikron. Mit einem moderaten Minus von 0,5% stehe der Gesamtmarkt fast unverändert da.Während der Bitcoin mit einem Minus von rund 2% einen Teil seiner Vortagesgewinne abgeben müsse, gehe es für Ethereum auf Rang 2 um ein gutes Prozent nach oben. In den Top 20 nach Market Cap steche zudem der Meme-Coin Shiba Inu mit Zuwächsen von fast 20% heraus.