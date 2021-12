Statt der 100.000er- stehe zunächst aber erst wieder die 50.000er-Marke im Fokus, die es auf dem Weg nach oben zurückzuerobern gelte. Denn aktuell ringe der Bitcoin im Bereich von 47.000 USD mit dem gleitenden Ein-Jahres-Durchschnitt, berichte das Branchenportal Cointelegraph. Historisch betrachtet sei dieser ein wichtiger Wendepunkt zwischen Bullen- und Bärenmarkt, so Philip Swift vom Datenanbieter Look Into Bitcoin.



Für den Sprung über 100.000 USD müsste sich der Bitcoin vom aktuellen Niveau aus mehr als verdoppeln. Bis zum Jahresende sei das selbst für die volatile Kryptowährung ein (zu) ambitioniertes Ziel, doch mittelfristig bleibe diese Marke der absolute Fixpunkt für die Kryptowährung. "Der Aktionär" halte den Durchbruch in den nächsten Monaten für realistisch und bestätige die langfristige Kaufempfehlung.



