Dabei sei das Wachstum des erst 2016 gegründeten Start-ups atemberaubend. So habe das Unternehmen von 2019 auf 2020 seinen Umsatz von 219 Millionen Dollar auf 464 Millionen nach oben geschraubt. Ein Plus von fast 112 Prozent.



Selbst im boomenden chinesischen Versicherungsmarkt seien derartige Zahlen eine Seltenheit. Laut den Analysten von GlobalData werde alleine das Segment der Krankenversicherungen in China 2022 ein Volumen von 137 Milliarden Dollar erreichen.



Bislang sei der Insurtech-Markt im Reich der Mitte kaum reguliert und genau darin liege eine der größten Unwägbarkeiten für Waterdrop. Mitte April habe "Reuters" berichtet, dass Chinas oberste Finanzaufsichtsbehörde die Geschäftsrisiken von Waterdrop infrage stelle und dem Unternehmen nahelegt habe, jetzt nicht an die Börse zu gehen.



Derartige Berichte würden das beeindruckende Wachstum von Waterdrop überschatten. "Der Aktionär" habe bereits am 6. Mai auf die Risiken beim Unternehmen hingewiesen.



Auch wenn das Klima für China-Aktien zuletzt eher schwierig war, ein Kauf ist Waterdrop auch zum aktuellen Preis vorerst nicht, so Benjamin Heimlich. Anleger, die am Boom des chinesischen Versicherungsmarktes teilhaben wollen, sollten sich die "Aktionär"-Empfehlung Ping An Healthcare and Technology genauer ansehen. (Analyse vom 10.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (10.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waterdrop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Waterdrop-Aktie unter die Lupe.Der Versicherungsmarkt in China boome und die Corona-Pandemie habe diesen Trend nochmals verstärkt. In diesem Wachstumsfeld steche ein Unternehmen heraus, das geradezu durch die Decke gehe: Waterdrop. Der junge Online-Versicherungsmarktplatz habe das Momentum bei seinem IPO am Freitag aber nicht nutzen können.Der Börsengang habe dem chinesischen Insurtech (englisch: Insurance Technology = Versicherungstechnologie) 360 Millionen Dollar in die Kasse gespült. Daraus ergebe sich ein Unternehmenswert von rund vier Milliarden Dollar.