Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (18.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) bei Schwäche kaufenswert.Nichts scheine den Trend der Waste Management-Aktie unterbrechen zu können - dabei sei das konjunkturunabhängige Geschäftsmodell einfach erklärt: Abfallentsorgung und Recycling. Auch in Krisenzeiten entstehe Müll und Abfall. Anleger hätten die Möglichkeit an der Entwicklung des Trendthemas zu partizipieren.Waste Management habe vergangene Woche frische Quartalszahlen geliefert. Überraschungen seien dabei weitestgehend ausgeblieben. Die Umsätze hätten bei 3,84 Milliarden Dollar und damit auf ähnlichen Niveau zum Vorjahresquartal gelegen. Der Gewinn pro Aktie habe auf 1,19 Dollar um fünf Prozent gesteigert werden können. Dabei seien die Analysteneinschätzungen leicht übertroffen worden. Der Aktienkurs habe kurz Bekanntwerden der jüngsten Quartalszahlen in einer ersten Reaktion nachgegeben, habe im weiteren Handelsverlauf jedoch die Verluste vollständig aufholen können.Trotz des scheinbar "langweiligen" Geschäftsmodells sei der Aktienkurs nicht zu bremsen: Satte 145 Prozent Kursgewinn stehe dem Aktienkurs in den letzten fünf Jahren zu Buche, inklusive Dividende seien es sogar 175 Prozent. Das habe zuletzt nicht nur Bill Gates erfreut, der mit einer Investmentgesellschaft 3,4 Prozent der Anteile am Unternehmen besitze. "Der Aktionär" habe die Aktie erstmals in der Ausgabe 32/2019 bei einem Kurs von 81,97 Euro empfohlen, das entspreche einem Kursplus von 41 Prozent.Die Waste Management-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link