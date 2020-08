- Aktien: Wenn Realzinsen fallen würden, würden sich Finanzierungsbedingungen verbessern, was allgemein positiv für Aktien sei, aber je nach Sektor gebe es signifikante Abweichungen. Die Sektoren, die outperformed hätten, seien solche gewesen, die einen Hang zu "langer Duration" hatten, so wie ausgesprochene Wachstumsaktien und solche mit einem Tech-/Gesundheitsbezug. Die Korrelation zwischen dem KGV des Technologiesektors und den Realzinsen liege bei über 90 Prozent, was bedeute, dass Investoren bereit seien mehr zu zahlen, wenn die Realzinsen sinken würden.



- Staatsanleihen aus entwickelten Ländern (inkl. Peripherieanleihen) und Investment-Grade-Anleihen aufgrund der Notenbankmaßnahmen



Verlierer-Investmentstrategien:



- Wieder Aktienmärkte mit der schlechten Wertentwicklung des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Luftfahrt-, Finanz- und Energiesektors. Die Underperformance der Finanzwerte sei teilweise der sehr gemäßigten Geldpolitik der Notenbanken geschuldet gewesen.



- Einige Emerging Market Anleihemärkte, wie Ecuador und Argentinien mit der begrenzten Möglichkeit, auf den Finanzmärkten Geld zu bekommen



- Zurzeit habe sich das schlechter geratete High-Yield-Anleihensegment noch nicht normalisiert, im Gegensatz zum besser gerateten High-Yield-Segment.



- Der US-Dollar, zumindest im Vergleich zu den G7-Währungen. Seit Jahren habe die positive Zinssatzdifferenz zwischen der USA und den anderen Industrieländern zur Stärke des US-Dollars beigetragen. Allerdings habe sich der Abstand durch die stimulierende Geldpolitik der Notenbank verkleinert und den US-Dollar fallen lassen. (05.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Geldpolitik der Notenbanken genau zu beobachten und die tatsächliche Tragweite ihrer Maßnahmen zu erkennen, hat den entscheidenden Ausschlag gegeben, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Angesichts einer schweren globalen Rezession hätten die Notenbanken beinahe unbegrenzte finanzielle Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt, indem die Nominalzinsen weiter gesenkt und Inflationserwartungen angetrieben worden seien. Die Notenbanken wollten und wollen immer noch, die Realzinsen noch weiter drücken, so die Experten von La Française AM.Blicke man auf die Gewinner-Investmentstrategien der letzten sechs Monate zurück, dann seien sie alle mit einem sehr niedrigen Realzinsumfeld kompatibel.Die Gewinner-Investmentstrategien: