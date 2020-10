Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank



"Trumps Handhabung der Corona-Krise hat dazu geführt, dass sich ältere Wähler von ihm abwenden. Sie waren 2016 noch der Garant für seinen Wahlsieg."



"Stark gebeutelte Value Titel, die noch keine richtige Erholung gesehen haben, dürften von einer breiten Stimulation stärker profitieren als die bereits gut gelaufenen Tech-Titel."



"Biden hat einen 2-Billionen-Dollar-Plan zur Bekämpfung des Klimawandels angekündigt. Er würde sich positiv auf die Geschäftstätigkeit der Green Energy Unternehmen auswirken - in den USA, aber auch global."



"Wenn die Handelsspannungen abnehmen und das anstehende Stimulationspaket hohe Konjunkturausgaben freisetzt, wird das der US-Industrie im Allgemeinen Auftrieb geben."



"Zunächst wird eine Stabilisierung der Wirtschaft im Vordergrund stehen. Das Steuererhöhungsthema dürfte, wenn überhaupt, erst in der Mitte der Amtszeit an Fahrt aufnehmen."



"Wir würden den traditionellen "Tax-Raise-Talk" der Demokraten nicht überbewerten." (21.10.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In nur drei Wochen wählen die USA einen neuen Präsidenten und täglich erreichen uns neue Umfragen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im aktuellen Marktkommentar.Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank achte dabei verstärkt auf die Wechselwählerstaaten, die sogenannten "Swing States": "Joe Biden liegt in wichtigen Wechselwählerstaaten knapp vor dem Amtsinhaber Trump." Besonders interessant: In Michigan, Pennsylvania und Wisconsin habe Trump 2016 mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Dort führe Biden mit sechs bis acht Prozentpunkten Vorsprung.Für Marko Behring eine spannende Entwicklung, denn auch Florida könnte kippen: "Trumps Handhabung der Corona-Krise hat dazu geführt, dass sich ältere Wähler von ihm abwenden. Sie waren 2016 noch der Garant für seinen Wahlsieg." Gerade der wichtige "Swing State" Florida sei als Rentnerparadies bekannt. Biden führe dort seit April knapp in den Umfragen.Nur mal angenommen, Biden gewinne die Wahl: Welche wirtschaftspolitischen Schwerpunkte würde er versuchen zu setzen? "Die Demokraten planen ein umfängliches Stimulationspaket, das vor allem der Marktbreite und den kleineren Unternehmen helfen dürfte", meine Behring. "Stark gebeutelte Value Titel, die noch keine richtige Erholung gesehen haben, dürften von einer breiten Stimulation stärker profitieren als die bereits gut gelaufenen Tech-Titel."Außerdem dürften Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien profitieren. Dazu würden etwa Sunrun (ISIN: US86771W1053, WKN: A14V1T, Ticker-Symbol: 3SG) First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) oder NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) zählen. "Biden hat einen 2-Billionen-Dollar-Plan zur Bekämpfung des Klimawandels angekündigt", erläutere Marko Behring. "Er würde sich positiv auf die Geschäftstätigkeit der Green Energy Unternehmen auswirken - in den USA, aber auch global."Doch habe Biden nicht angekündigt, die Steuern zu erhöhen? Den Körperschaftsteuersatz von 21 auf 28%, eine neue Mindeststeuer für US-Unternehmen und höhere Steuern auf ausländische Einkünfte in den USA ansässiger multinationaler Unternehmen? Auch wenn Steuererhöhungen oft als Konjunkturkiller gelten würden, sehe die Fürst Fugger Privatbank hier keinen Anlass zur Sorge: "Zunächst wird eine Stabilisierung der Wirtschaft im Vordergrund stehen. Das Steuererhöhungsthema dürfte, wenn überhaupt, erst in der Mitte der Amtszeit an Fahrt aufnehmen." Und selbst dann sei es fraglich, ob sich die geplanten Steuererhöhungen tatsächlich negativ auf die Märkte auswirken würden. Um sein Haushaltsdefizit zu reduzieren, habe Präsident Clinton im Jahr 1993 die Körperschaftsteuer erhöht. Nach einer kleinen "Verschnaufpause" 1994 sei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in der Folge bis zum Ende des Jahrzehnts mit zweistelligen prozentualen Zuwächsen gestiegen, erläutere Behring und meine daher: "Wir würden den traditionellen "Tax Raise Talk" der Demokraten nicht überbewerten."