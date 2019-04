Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der jüngste Blick auf das Verarbeitende Gewerbe in Großbritannien zeigt einen stärker als erwarteten Anstieg: Der EMI für März liegt nämlich wieder bei 55,1 Punkten, so die Experten von XTB.Es sei ein guter Start in die Woche für Aktien gewesen, mit Benchmarks in Großbritannien und Europa, die von Asien aus die Führung übernehmen würden, da sich zwei Datenpunkte, die auf eine Erholung der chinesischen Industrie hindeuten würden, verbessert hätten. Sowohl der offizielle EMI als auch der private Caixin (EMI) hätten die Schätzungen übertroffen und würden nach drei Monaten wieder über der 50er-Marke notieren, was eine wirtschaftliche Expansion signalisiere. Die Nachrichten hätten auch den Ölpreis angekurbelt, wobei die Ölsorte Brent (OIL in der xStation 5) auf den höchsten Stand seit über vier Monaten gestiegen sei und wieder nahe der 69 USD-Marke gehandelt werde. Auch wenn diese Erholung der Daten zweifellos erfreulich sei, würden die Daten im Vergleich zu den vergangenen Jahren immer noch relativ schwach bleiben, und es würden wahrscheinlich weitere gute Nachrichten notwendig sein, um auf diesen verbesserten Aussichten aufzubauen, möglicherweise ein Durchbruch beim Handelsstreit zwischen den USA und China.Die EU habe einer Fristverlängerung für den Brexit zugestimmt. Der neue Termin sei der 22. Mai - aber nur, wenn die britische Regierung dem Brexit-Deal von May zustimme. Ansonsten drohe ein "harter" Brexit am 12. April. (01.04.2019/ac/a/m)