Abbildung 1: Online-Ratenkredite sind vor allem für gute Vergleichbarkeit, aber was sollten sie noch können? Bildquelle: @ Martin Spiske / Unsplash.com

Vergleichsmöglichkeiten: heute schon Standard

Immer digitaler und unkomplizierter: Online-Kredite als Servicekönige?

Kreditvertrag per Post empfangen

Unterlagen und Kreditvertrag unterschrieben per Post an die Bank versenden

Identifizierung per Postident-Verfahren vornehmen

Videoident-Verfahren: Von zu Hause aus identifizieren







Digitale Signatur: Keine händische Unterschrift mehr nötig



Die digitale Signatur macht auch den Kreditabschluss an sich einfacher. In der Vergangenheit war es erforderlich, den Kreditvertrag händisch zu unterschrieben und an die kreditgebende Bank zu versenden. Heute arbeiten mehr und mehr Anbieter mit der digitalen Signatur. Dabei lässt sich der Kreditvertrag mittels einer qualifizierten digitalen Signatur unterschreiben. Zu diesem Zweck wird ein entsprechender Spezial-Dienstleister genutzt, der ein sicheres Verfahren garantiert. Auf diesem Weg muss der Kreditvertrag nicht erst ausgedruckt, unterschrieben und dann per Post an die Bank versendet werden.



Digitaler Kontocheck: Kreditprüfung per Knopfdruck



Durch den digitalen Kontocheck können Kreditanbieter die Kreditprüfung heute in erheblichem Maße vereinfachen. Statt umständlichem Postverkehr mit den passenden Unterlagen führt die Bank eine automatisierte Prüfung über das Online-Banking durch. Der Kunde gibt der Bank einmalig die Zugangsdaten zum Online-Banking und die automatisierte Prüfung checkt, ob eine Kreditvergabe möglich ist. Diese Prozedur wird heute vor allem bei sehr standardisierten Finanzierungs-Produkten angeboten und erlaubt eine Kreditauszahlung binnen 24 Stunden.

Was sollten Interessenten bei ihrer Kreditwahl zusätzlich bedenken?

Kostenfreie Sondertilgungen: Zinskosten zusätzlich senken



Wer absehen kann, dass er eventuell hin und wieder mehr tilgen kann als die vereinbarte Rate, sollte ein Darlehen mit kostenfreien Sondertilgungen wählen. Andernfalls wird die gesetzlich festgelegte Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 1% der vorzeitig getilgten Summe (0,5% bei Restlaufzeiten von unter 12 Monaten) fällig.



Zwei-Drittel-Zins checken



Viele Online-Kreditanbieter stellen heute Darlehen mit großen Zinsspannen zur Verfügung. Der Zinssatz richtet sich dabei nach der Bonität des Kunden. Sollte die eigene Bonität nicht absolut spitze ausfallen, ist der Zwei-Drittel-Zins ein sehr wichtiges Vergleichsmaß. Kreditwerbung muss heute nämlich immer ein sogenanntes repräsentatives Beispiel enthalten. Der darin erwähnte Zinssatz ist so zu wählen, dass er im Durchschnitt für zwei Drittel aller Kunden realistisch ausfällt. Somit zeigt der Zwei-Drittel-Zins an, welche Konditionen Personen mit durchschnittlicher Bonität ungefähr erhalten.



Flexibilität



Leider funkt das Leben trotz guter Planung hin und wieder dazwischen. Wer also einmal finanzielle Engpässe überwinden muss, freut sich, wenn sich der abzuzahlende Kredit entsprechend flexibilisieren lässt. Entsprechende Leistungsmerkmale sind zum Beispiel kostenfreie Ratenpausen oder auch eine Ratenanpassung. Wenn die Kreditrate plötzlich um 100 oder 200 Euro pro Monat sinkt, kann dies schon eine erhebliche Erleichterung darstellen. Damit Kreditnehmer diese Vorteile nutzen können, muss der Anbieter die entsprechenden Leistungen auch zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kann es wichtig sein, sich das Preisverzeichnis genauer anzuschauen, da entsprechende Flexibilisierungen nicht selten Gebühren mit sich bringen.

Abbildung 2: Kreditvertrag unterschreiben: Heute nicht mehr zwingend nötig. Die digitale Signatur erlaubt einen Kreditabschluss ohne händische Unterschrift. Bildquelle: @ Scott Graham / Unsplash.com

Online-Kredite werden immer digitaler

