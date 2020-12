Ökonomen seien sich uneinig, wenn es darum gehe, Chinas Geld- und Fiskalpolitik im Jahr 2021 zu prognostizieren. Nur wenige seien der Meinung, dass China weiterhin eine lockere Fiskalpolitik betreiben sollte, da die Wirtschaft weiter stimuliert werden müsse. Die Corona-Krise sei noch nicht vorbei, lokale Infektionsherde tauchen vereinzelt auf, und bestimmte Sektoren seien noch nicht zur Normalität zurückgekehrt (Transport, Gastgewerbe).



Andere Ökonomen scheinen gleichermaßen geteilter Meinung zu sein zwischen jenen, die an einem Status quo des aktuellen geld- und fiskalpolitischen Kurses festhalten, und solchen, die für eine Verschärfung im ersten Halbjahr 2021 plädieren, so die Experten von JK Capital Management. Die Experten würden eher zu letzterer Meinung tendieren.



Angesichts der jüngsten Inflationszahlen könnte nach Meinung der Experten ein Zinsanstieg bevorstehen. Der Verbraucherpreisindex sei im November auf -0,5% im Jahresvergleich gefallen. Das sei jedoch ausnahmslos auf den sehr volatilen Schweinefleischpreis und den hohen Basiseffekt vor einem Jahr zurückzuführen, als China von der Schweinegrippe betroffen gewesen sei. Der Schweinefleischpreis, die größte Position des CPI-Indexes, sei um 12,5% im Jahresvergleich gefallen. Tatsächlich würden die Kernverbraucherpreise mit einer Geschwindigkeit von +0,5% im Jahresvergleich steigen. Der Erzeugerpreisindex, ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des CPI, sei im November um 0,5% im Monatsvergleich gestiegen, der deutlichste Anstieg seit September 2018.



Kurzum: Trotz irreführender Jahres-Kerninflationsraten steige die Inflation in China tatsächlich an, und es werde erwartet, dass sie sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen werde. Dies werde die chinesische Regierung dazu veranlassen, die Zinssätze im Jahr 2021 anzuheben, was dazu beitragen werde, den Handelsbilanzüberschuss zu verringern, indem der RMB aufgewertet werde. Als Vorbote habe die chinesische Regierung bereits begonnen, Druck aus dem überhitzten Immobiliensektor zu nehmen, indem sie die am stärksten überschuldeten Bauträger zum Verkauf von Beständen zwinge.



Warum sei die US-amerikanische Finanzpolitik in diesem Zusammenhang wichtig? Die linksgerichtete Politik Joe Bidens zur Bekämpfung des Klimawandels und der Verbesserung des Sozialstaats werde höchstwahrscheinlich das Haushaltsdefizit der USA ausweiten. Das werde sich negativ auf den US-Dollar auswirken und den RMB weiter aufwerten. Ob Joe Biden Erfolg haben werde, hänge weitgehend davon ab, ob er die Kontrolle über den Senat gewinne. Die Antwort werde am 5. Januar 2021 aus dem Bundesstaat Georgia kommen. Sollte ihm das gelingen, werde der RMB im Jahr 2021 voraussichtlich noch mehr zulegen und China noch mehr Kapital anziehen, zumal China in den allermeisten Anlageportfolios nach wie vor massiv untergewichtet sei.



Die Kombination aus den weitesten Zinsspreads zwischen den Industrienationen und China sowie dem anhaltenden Aufwärtsdruck auf den RMB könnte die chinesischen Aktien das dritte Jahr in Folge steigen lassen. Ein endloser Strom an Liquidität und das beispiellose Quantitative Easing der westlichen Zentralbanken würden weitere Impulse geben.



Der MSCI China werde derzeit mit dem 15,1-fachen der in 2021 erwarteten Gewinne gehandelt, wenn die Erträge in China im Jahr 2021 um 19,3% wachsen würden (Quelle: Bloomberg).



Der Bloomberg-Konsens für Chinas BIP-Wachstum liege bei +2,0% im Jahr 2020 und +8,2% im Jahr 2021. (16.12.2020/ac/a/m)





