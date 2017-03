Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(13.03.2017/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Meacham von Barclays:Geoffrey Meacham, Aktienanalyst von Barclays, rät Investoren laut einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Analysten von Barclays stellen die Frage in den Raum, welcher M&A-Deal für Gilead Sciences Inc. am besten sei, um einen Ausgleich für das schwächelnde Hepatitis C-Geschäft zu finden.Eine Diversifizierung außerhalb des Virostatika-Geschäfts dürften von den meisten Investoren sehr begrüßt werden. Ein besserer Geschäftsmix würden eine mögliche kurzfristige Verwässerung überwiegen. Auf Sicht von 12 bis 18 Monaten dürfte aus der Perspektive der Gewinn- und Verlustrechnung bereits ein positiver Beitrag zu erzielen sein. Die große Frage sei aber, ob sich ein solcher Deal auch positiv auf den Barwert auswirken werde. Ein Deal, der mehr auf einer Pipeline beruhe und einen längerfristigen Nutzen mit sich bringen würde, dürfte von Anlegern auch begrüßt werden. Allerdings seien mit diesem Weg substanzielle klinische Risiken verbunden.Ein Zusammenschluss unter Gleichen mit einem größeren Biopharma-Konzern dürfte nur wenig Sinn machen, da Kostensynergien (z.B. Stellenstreichungen) im derzeitigen politischen Umfeld Gegenwind erzeugen könnten. Die Bewertung der Gilead Sciences-Aktie würde nach Ansicht des Analysten Geoffrey Meacham nicht steigen, gleichzeitig aber die Komplexität des Geschäfts dramatisch zunehmen.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,53 Euro -0,11% (13.03.2017, 16:15)