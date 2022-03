London (www.aktiencheck.de) - Dies ist eine schnelllebige Krise mit enormen Unwägbarkeiten; unsere Aufgabe ist es, die Investitionen unserer Kunden zu schützen und in Anbetracht der Risiken eine ruhige Einschätzung der Aussichten für die Finanzmärkte zu geben, so Steven Bell, Chefvolkswirt bei BMO Global Asset Management (EMEA).



Die internationalen Sanktionen würden Russland immer abhängiger von China machen. Europa werde am stärksten von der Krise betroffen sein, nicht zuletzt aufgrund seiner Abhängigkeit von russischem Gas. Die ukrainische Produktion sei zerstört worden, sodass es bei Rohstoffen, einschließlich einiger Industriegase, Düngemittel und einiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu Engpässen kommen könnte.



Alles in allem sei dies nicht der Zeitpunkt für aggressive Portfoliobewegungen und eine defensivere Haltung sei angebracht. Die Experten von BMO Global Asset Management würden jedoch vorsichtig risikofreudig bleiben, da sich die Erholung der Weltwirtschaft fortsetzen sollte. Chancen würden sich wahrscheinlich zuerst bei den US-Aktien und vielleicht bei den Aktien der Schwellenländer ergeben. Bei kontinentaleuropäischen Aktien sei Steven Bell von BMO Global Asset Management etwas zurückhaltender. (01.03.2022/ac/a/m)





