- Regulatorische Entwicklungen: Die Schutzmechanismen für die Interessen von Minderheitsaktionären seien konsequent gestärkt worden. Minderheitsaktionäre hätten das Recht, bestimmte Transaktionen mit verbundenen Parteien abzulehnen. Für die Privatisierung eines börsennotierten Unternehmens sei ein obligatorisches Reverse-Bidding-Verfahren vorgeschrieben. Auch die Governance-Standards hätten sich deutlich verbessert, nachdem Vorschriften eingeführt worden seien, die einen Mindestanteil von Frauen im Vorstand eines Unternehmens, eine regelmäßige Rotation der Wirtschaftsprüfer sowie ein höheres Maß an Offenlegung vorschreiben würden.



- Eigentümer hätten festgestellt, dass Unternehmen mit einer schlechten Reputation hinsichtlich ihrer Unternehmensführung nicht hätten überleben können. Sie seien sich bewusst, dass sie ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards konsequent verbessern müssten, um die Nachhaltigkeit ihres Unternehmens langfristig zu sichern.



Die meisten indischen Unternehmen möchten ihre Stakeholder fair behandeln. Hierfür fehle ihnen jedoch die Expertise, insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen, die möglicherweise wenig internationale Erfahrung hätten.



Die Managementteams seien bestrebt, sich zu engagieren und zu erfahren, wie sie die Nachhaltigkeit ihres Unternehmens verbessern könnten. So würden sich beispielsweise mehrere indische Konsumgüterunternehmen mit dem Problem der umweltschädlichen Kunststoffverpackungen befassen. Wir haben diesbezüglich einen weltweit tätigen Anbieter von biologisch abbaubaren Kunststoffverpackungen mit einem führenden indischen Unternehmen für Grundnahrungsmittel zusammengebracht, so die Experten von FSSA Investment Managers. Das Unternehmen habe ein Pilotprojekt gestartet und hole derzeit die behördlichen Genehmigungen ein, bevor es diese Lösungen in größerem Umfang einführe.



Unser Engagement wurde auch bei anderen Themen positiv von den Managementteams aufgenommen, beispielsweise wenn es um die Reduzierung des Wasserverbrauchs und die Verwendung nachhaltigerer Rohstoffe geht, so die Experten von FSSA Investment Managers.



Die Pandemie habe den Investoren die Gelegenheit geboten, qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren. Indem man prüfe, ob das Management alle Stakeholder gleich behandle, könne man die guten Unternehmen ausfindig machen. Zu den Stakeholdern würden nicht nur die Mehrheits-, sondern auch die Minderheitsaktionäre, die Mitarbeiter, die Steuerbehörden, die lokalen Gemeinden und die Umwelt gehören. Unternehmen, die gezeigt hätten, dass sie sich in schwierigen Zeiten proaktiv um ihre Stakeholder kümmern würden, hätten ein gutes Zeichen gesetzt.



Die Experten von FSSA Investment Managers würden Unternehmen bevorzugen, die Marktführer in Sektoren seien, die wenig durchdrungen seien und großes Wachstumspotenzial aufweisen würden, hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften würden und eine starke Erfolgsbilanz bei der Gewinnung von Marktanteilen vorweisen könnten. (28.09.2021/ac/a/m)







Hongkong (www.aktiencheck.de) - Mehrere Faktoren machen Indien zu einem attraktiven Markt für langfristige Investitionen - diese Meinung vertritt Vinay Agarwal, Director und Portfolio Manager bei FSSA Investment Managers, die zu First Sentier Investors gehören.Zum einen sind die meisten börsennotierten Unternehmen in privatem Besitz, was uns als Minderheitsaktionär die Zusammenarbeit mit den Eigentümern erleichtert, da der regulatorische Aufwand im Vergleich zu Staatsunternehmen geringer ist, so die Experten von FSSA Investment Managers. Zum anderen seien die meisten Sektoren wenig durchdrungen. Selbst die Marktführer in diesen Sektoren seien verhältnismäßig klein. Da die Marktdurchdringung zunehme, dürften diese Marktführer Wachstumspotenzial aufweisen. Die Managementteams seien sich dabei der Notwendigkeit bewusst, dass sie aufgrund der hohen Kosten und der historischen Kapitalknappheit hohe Kapitalrenditen erzielen müssten. Sie seien lernwillig und bereit, sich mit den verschiedenen Stakeholdern auszutauschen, um ihr Geschäftsmodell und ihre Governance-Standards zu verbessern. Daher würden die Experten von FSSA Investment Managers glauben, dass Indien ein viel größeres Universum an qualitativ hochwertigen, investierbaren Unternehmen biete als andere regionale Märkte.Fehleinschätzungen bezüglich des indischen Investitionsuniversums würden daher rühren, dass Indien aus einer Top-down-Perspektive stets im Chaos zu versinken scheine. Zwar gebe es verschiedene politische Interessensgruppen, die sich in einem dauerhaften Tauziehen befänden, sowie geopolitische und wirtschaftliche Probleme, doch aus der Bottom-up-Perspektive würden sich führende indische Unternehmen trotz dieser Herausforderungen erfolgreich zeigen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten seien verschiedene Herausforderungen in Indien zu beobachten gewesen. Diese würden Dürren, die globale Finanzkrise, mehrere Korruptionsskandale, die zu einem Regierungswechsel geführt hätten, die Demonetisierung und die Einführung eines neuen Steuersystems und in jüngster Zeit die Corona-Pandemie umfassen. Führende Unternehmen seien gestärkt aus diesen Krisen hervorgegangen, da sie Marktanteile von ihren schwächeren Konkurrenten hätten gewinnen und ihre Gewinne kontinuierlich hätten steigern können. Das wirtschaftliche Umfeld dürfte sich nach der Pandemie verbessern, sodass diese Unternehmen das Potenzial für ein starkes Gewinnwachstum in den kommenden Jahren bieten würden.Da die indische Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen sei, sei die soziale Verantwortung der Unternehmen in allen Sektoren immer wichtiger geworden. Diese umfasse eine Reihe von Aspekten: Von den Umweltauswirkungen ihrer Unternehmen bis hin zu ihren Beziehungen zu den Arbeitskräften und ihrer Rolle in den Gemeinden. Unternehmen in Indien würden zunehmend erkennen, dass sie ohne die Social License (SLO) langfristig nicht nachhaltig sein könnten. Die Verbesserung der ESG-Standards werde von mehreren Interessengruppen vorangetrieben: