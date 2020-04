Die Experten von VanEck würden glauben, es gebe im Wesentlichen zwei Gründe, warum Gold zuletzt unter Druck geraten sei: Erstens Abwicklung von abgesicherten Positionen in Risikoparitäts- und anderen Volatilitätsmodell-Fonds: Die Anwendung eines Hebeleffekts auf Gold-, Rohstoff- und festverzinsliche Anlagen erfolge normalerweise in Risikoparitätsmodellen (auf der Grundlage ihrer zugrunde liegenden Volatilität im Vergleich zu Aktien), sodass substanzielle Abwicklungen in diesen Fonds zu übergroßen, erzwungenen Verkäufen dieser Vermögenswerte geführt hätten; zweitens Verkäufe zur Beschaffung von Bargeld: Der Verkauf zur Erfüllung von Nachschusspflichten und die Beschaffung von Bargeld zur Deckung von Börsenverlusten, insbesondere von fremdfinanzierten Fonds, sei während Abverkäufen an den Märkten üblich.



Die Experten von VanEck würden glauben, dass sich Gold bzw. Goldaktien nach Krisen tendenziell schneller erholen würden als die weiter gefassten Märkte. In jüngerer Zeit, während der Finanzkrise 2008, hätten Gold und Goldaktien ihren Tiefpunkt erreicht und sich viel früher als der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) erholt. Sie hätten die Verluste etwa zu dem Zeitpunkt wieder aufgeholt, als der S&P im Februar/März 2009 seine Tiefs erreicht habe. Der S&P 500 habe indes fast zwei Jahre gebraucht, um sein Vorkrisenniveau wieder zu erreichen.



Betrachte man die vergangenen Verkaufswellen an den Märkten, habe sich besonders Gold gut behauptet, während die Goldaktien, obwohl sie oft dem breiteren Aktienmarkt durch einen Rückgang gefolgt seien - im Großen und Ganzen über den gesamten Zyklus hinweg (Rückgang bis zur Erholung) eine Outperformance erzielt hätten.



Die Experten von VanEck würden glauben, dass sich die Goldaktien im Allgemeinen weiterhin in einer fundamental guten Verfassung befänden. Sie würden keine Kreditprobleme erwarten. Die Anstrengungen, welche die Unternehmen unternommen hätten, um die Kosten und Investitionsausgaben zu senken und Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, könnten zu einem zusätzlichen Anstieg des freien Cashflows um durchschnittlich fast 40% führen, falls der Goldpreis von USD 1.600 auf USD 1.800 steige (für große und mittelgroße Minengesellschaften). (06.04.2020/ac/a/m)







Obwohl das Ergebnis dieser jüngsten Verkaufswelle und der damit verbundenen Pandemie noch nicht absehbar ist, bleiben wir hinsichtlich der Aussichten für Gold und Goldaktien in der nahen Zukunft optimistisch, so Joe Foster, Portfolio Manager von VanEck.Die Marktbewegung bei den Goldpreisen sei größtenteils relativ einfach zu erklären, da die Goldunternehmen nach Meinung von den Experten von VanEck weiterhin wirklich attraktive Fundamentaldaten und Bewertungen aufweisen würden. Im Hinblick auf die Pandemie würden die Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen treffen. Obwohl die Experten von VanEck davon ausgehen würden, dass einige Betriebe betroffen sein würden, würden die Gespräche, die sie mit den Unternehmen geführt hätten, darauf hindeuten, dass alle Anstrengungen unternommen würden, sicherzustellen, dass Lagerbestände, Versorgungslinien, die Gesundheit der Mitarbeitenden und zusätzliche Ressourcen vorhanden seien, um die Produktion aufrechtzuerhalten.