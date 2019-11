Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis

Nachfrage nach Silber ist abhängig von Inflationserwartung, Dollarkurs und Zinsniveau

Auch das Zinsniveau beeinflusst den Silberpreis. Fallen die Zinsen, dann steigt der Silberpreis, da Geldanlagen unattraktiver werden. Anleger nehmen dann verstärkt Silbermünzen oder Silberbarren in ihr Portfolio hinein und meiden solche Anlagen, deren Rendite von Niedrigzinsen negativ beeinflusst wird.



Ausweitung der Produktionsmenge nur begrenzt möglich

Im Vergleich zum Geld ist bei Edelmetallen die Knappheit besser gewährleistet. Das Angebot kann nicht beliebig ausgeweitet werden, da das Gewinnen von Silber aus Minen aufwändig und damit teuer ist. Wenn nun die Produktionsmenge nicht unmittelbar an den Bedarf angepasst werden kann, wirkt sich eine steigende Nachfrage vor allem auf den Preis aus.



Auch der Verkauf aus Lagerbeständen kann die strukturelle Knappheit nicht kompensieren. Darüber hinaus ist Recycling nur in begrenztem Umfang möglich, da in der Industrieproduktion Teile dieses Rohstoffs endgültig verzehrt werden. Die Länder, die weltweit die größte Menge an Silber produzieren, sind Mexico, China und Peru. Darauf folgt mit größerem Abstand Australien.



Silbermünzen wurden für den Handel und als Anlage geprägt

Anleger haben die Wahl zwischen Silbermünzen und Silberbarren. Münzen werden wiederum nach ihrer Funktion in Anlagemünzen und Umlaufmünzen unterschieden. Silberbarren wurden gefertigt, um die Lagerfähigkeit des wertvollen Rohstoffs zu optimieren. Dagegen waren Silbermünzen ebenso wie Goldmünzen einst Zahlungsmittel. Gegenüber Naturalien haben diese den Vorteil, dass ihr Wert aufbewahrt und dieser außerdem als Recheneinheit verwendet werden kann.



Umlaufmünzen wurden nicht ausschließlich als Tauschmittel eingesetzt, da viele Wirtschaftssubjekte erkannt haben, dass auch diese einen Sammlerwert haben. Die Umlaufmünzen unterscheiden sich in der Feinheit ihres Silberanteils. Der Sammlerwert hängt außerdem vom Prägungsjahr ab. Anlagemünzen werden jeweils mit einem bestimmten Motiv geprägt.



Vorteile von Silberbarren und von Silbermünzen

Wer Silber kaufen will, sollte die Unterschiede zwischen Münzen und Barren genau beachten. Bei manchen Silbermünzen kann die Differenzbesteuerung genutzt werden. Dann wird beim Kauf eine Einfuhrumsatzsteuer von 7% erhoben. Wer Silbermünzen kaufen will, profitiert davon, wenn der Händler diese Differenzbesteuerung in Anspruch nimmt. Der reguläre Mehrwertsteuersatz, der für den Kauf von Silber ansonsten gilt, wird so vermieden.



Wer Silberbarren kaufen möchte, hat ebenfalls gute Argumente dafür. Diese haben den technischen Vorteil der Lagerfähigkeit. Die Kennzeichnung 999.0 garantiert, dass der Barren aus Feinsilber besteht. Mit einer Identifikationsnummer wird die Herkunft der Silberbarren ausgewiesen. Falls Silberbarren anlaufen, wirkt dies in der Regel nicht wertmindernd. (18.11.2019/ac/a/m)









