Nicht alle Anwendungen würden bislang perfekt arbeiten, aber das sei bei den meisten neuen Erfindungen so gewesen. Nicht in alle Branchen werde sie Einzug halten, aber für viele bringe sie große Arbeitserleichterungen. Und die Kosten für die Zwischenhändler würden verschwinden, was ein echtes Argument für die Einführung der Blockchain-Technologie sei. Wo immer Unternehmen Kosten senken könnten, würden sie das über kurz oder lang tun - und das spiele der Blockchain in die Hände.



Nun habe Roubini durchaus einige richtige Dinge zu den negativen Seiten des Krypto-Ecosystems gesagt. Kryptowährungen seien ja nur der am breitesten diskutierte und somit sichtbarste Teil der Blockchain-Technologie. Den Preiseinbruch bei Bitcoin & Co. bezeichne er denn auch als Mutter aller Blasen - obwohl das Ende des Dotcom-Booms Billionen US-Dollar an Wert vernichtet habe. Dagegen seien die absoluten Zahlen bei den Kryptos eher gering. So habe die Marktkapitalisierung aller Kryptos in der Spitze bei 800 Milliarden US-Dollar gelegen, jetzt seien es rund 200 Milliarden.



Interessant werde Roubinis Sicht auf die Kryptos, wenn er es schaffe, sich in zwei aufeinanderfolgenden Absätzen zu widersprechen. Zuerst behaupte er, Bitcoin sei nutzlos, wertlos und so untauglich als Zahlungsmittel, das niemand es akzeptieren würde. Im nächsten Absatz warne er vor dem immer mehr zunehmenden Einsatz - schließlich werde damit der Steuerhinterziehung, der Umgehung von Kapitalkontrollen oder sogar der Geldwäsche Vorschub geleistet.



Roubini verwende ein weiteres Argument, das andere Wirtschaftswissenschaftler andersherum nutzen: Kryptowährungen hätten keinen inneren, eigenen Wert, dagegen sei Notenbankgeld wertvoll. Das möge in den Jugendjahren Herrn Roubinis richtig gewesen sein, als die Notenbank-Währungen noch mit Gold unterlegt gewesen seien. Das Papier- oder Giralgeld von heute aber lebe auch ausschließlich vom Vertrauen oder, würden wir sagen, vom Glauben an das Geld. Das Gleiche gelte übrigens auch für Gold: Die Menschen hätten sich darauf verständigt, das Metall als schön und wertvoll zu betrachten. Einen Nutzen habe es nicht.



Eines noch: Wenn Notenbanken, getrieben von bankrotten Staaten, immer mehr Geld drucken würden, das keinen Wert habe, würden die Menschen durch Inflation und Hyperinflation ihr gesamtes Erspartes verlieren - und mehr. Besser als Kryptowährungen sei das auch nicht, nur staatlich legitimiert. (18.10.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Nouriel Roubini ist ein geachteter Wirtschaftswissenschaftler, so Leonard Zobel, Geschäftsführer next Block GmbH.Er gebe gerne den Dr. Doom, den ewigen Pessimisten. Ganz besonders habe er es derzeit auf Kryptowährungen abgesehen. Sie seien wertlos, die Blockchain sei die am meisten überschätzte Erfindung. Das möge die Meinung eines Dinosauriers der Branche sein und auch zu einem Kursrutsch bei den Kryptos führen - faktisch korrekt sei es nicht.Nun sei es durchaus eine starke Aussage, die Blockchain als eine "glorifizierte Excel-Tabelle" zu bezeichnen. Das führe zu einem Grinsen und wird als Zitat gerne geteilt. Was Roubini verkenne: Eine Technologie, die dezentral und fälschungssicher arbeite und vor allem ohne Zwischenhändler, Makler oder andere Intermediäre auskomme, sei eine Revolution, ein Meilenstein in der Wirtschaftsgeschichte.