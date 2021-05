Worauf Spieler achten sollten, um kein Opfer von Internet-Casino-Betrug zu werden

Gedanken sollte man sich auch dann machen, wenn auf der Seite eines Anbieters keine gültige Online Casino-Lizenz zu finden ist. Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall einen kurzen Lizenzcheck durchzuführen. Als besonders seriös gelten hierbei EU-Lizenzen, da das Casino in diesem Fall dem europäischen Recht unterliegt. Wenn die Spielbank über eine Lizenz eines anderen Landes außerhalb der EU verfügt, beispielsweise über eine aus Brasilien, sollte ebenfalls Vorsicht geboten sein: das Risiko von Betrug steigt.



Es empfiehlt sich generell, einen genaueren Blick auf die jeweilige Website oder App zu werfen. Anhand einiger einfacher Faktoren kann man sich auch so vor leicht Betrug schützen. Kann die App oder Website wichtige, grundlegende Informationen wie beispielsweise AGB, eine Datenschutzerklärung oder das Impressum nicht vorweisen sollten Nutzer auch hier auf Abstand gehen. Die Zahlungsmöglichkeiten sind bei der Untersuchung eines Online Casinos ebenfalls wichtig: finden sich unter ihnen sichere Zahlungsanbieter wie zum Beispiel PayPal, spricht das für den Betreiber einer Spielbank.



Neben den klassischen Tischspielen wie Poker und Blackjack bietet Frankcasino seinen Nutzern viele weitere Spielarten insbesondere im Bereich der beliebtesten Automaten-Spiele. Alle Games sind in verschiedene Kategorien und Rubriken aufgeteilt, die es den Spielern leicht machen, ein für sie passendes Spiel zu finden. So können Nutzer beispielsweise kostenlos Jackpot Spielautomaten spielen. Ansprechend und übersichtlich können Nutzer hier vom großen Angebot profitieren und dabei auf eine Vielzahl von Zahlungsdienstleistern und Partnern zurückgreifen.



Hat man sich für ein Online Casino entschieden, lohnt es sich nachträglich immer auch einen Blick auf die Auszahlungszeit zu haben. Wurde ein glückliches Händchen bewiesen und ein Gewinn eingefahren, sollte darauf geachtet werden, wie viel Zeit bis zur Überweisung durch den Anbieter vergeht. Geschieht dies zügig und in wenigen Werktagen, ist gegen das auserwählte Online Casino nichts weiter einzuwenden. Liegen jedoch zwischen Gewinn und Auszahlung Wochen oder gar Monate, liegt der Verdacht der bewussten Verzögerung nahe. Ein solches Vorgehen ist unseriös, man sollte hier vom jeweiligen Anbieter in Zukunft absehen.



Um seine Nutzer vor Betrug zu schützen, setzt Frankcasino auf das leistungsstarke Tool Avento AntiFraud. Vereinfacht ausgedrückt wurde dieses entwickelt, um Spieler vor betrügerischen Handlungen bei Online Glücksspielen durch Kreditkartenbetrug zu schützen und die Sicherheit von Onlinezahlungen zu gewährleisten. So müssen sich die Spielerinnen und Spieler keine Gedanken über die Sicherheit ihrer Zahlungen machen- das übernimmt Frankcasino für sie.

Es lässt sich also feststellen: Internet-Casino-Betrug stellt eher eine Ausnahme als eine Regel dar. Anhand einiger einfacher Tipps und Tricks lässt sich feststellen, ob man sich auf einer betrügerischen Seite befindet oder nicht. Durch umfangreiche Regulierungen insbesondere innerhalb der EU ist Betrug inzwischen weitestgehend ausgeschlossen.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Geschäft mit Online Casinos boomt. Angefeuert von der zunehmenden Digitalisierung nutzen weltweit immer mehr Menschen die Möglichkeit, rein digital auf beliebte Casino Spiele zuzugreifen. Gegenüber den klassischen Spielbanken haben Casino Spiele im Internet sowohl durch kostenlose als auch Echtgeld-Spiele sehr viele Vorteile. Die wohl größten hierbei sind zum einen die wesentlich höhere Anzahl an Spielvarianten und die zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit der Spiele. Zum anderen sind bessere Auszahlungsquoten für viele Nutzer ebenfalls von hoher Bedeutung.Ausgehend vom Wachstum der Branche in den letzten Jahren stellt sich in der heutigen Zeit auch die Frage, inwieweit Spielerinnen und Spieler hierbei damit rechnen müssen, versehentlich auf unseriösen Seiten zu landen und Opfer von Online Casino-Betrug zu werden. Auch im digitalen Raum gibt es in jeder Nische Betrügerinnen und Betrüger, die darauf aus sind User auszunutzen und abzuzocken. Betrug bei Online Casinos kommt selten vor, aber er kommt vor. Es gibt allerdings einige Anzeichen, an denen sich erkennen lässt, ob man eventuell auf einer betrügerischen Seite gelandet ist.Zuallererst empfiehlt es sich, vorab auf unabhängige Tests zu achten. Auf Informationsportalen verbreiten sich schlechte Kundenbewertungen und Betrugsfälle wie Lauffeuer. Wer sich also vor der Registrierung bei einem Anbieter mit neutralen Tests beschäftigt und sich informiert, schützt sich vor Casino-Betrug. Sollte eine auserwählte Online Spielbank auf einem solchen Portal negativ bewertet sein, ist es daher ratsam sich ein anderes Online Casino auszuwählen.