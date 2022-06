Die US-Notenbank plane drei weitere Zinsschritte um jeweils 50 Basispunkte bis September, weshalb es die Edelmetallpreise schwer haben könnten in den nächsten drei Monaten. Andererseits könne sich die Lage sehr schnell ändern, weshalb man auf der Lauer sitzen sollte. Die aktuelle Korrektur biete nicht nur Tradern gute Chancen auf zusätzliche Gewinne, sondern auch Investoren die Möglichkeit noch einmal günstig zu kaufen, bevor die Edelmetallpreise wieder ansteigen würden.



Die nächste Krise ziehe bereits auf und selbst James Dimon, der CEO von J.P. Morgan, habe letzte Woche gesagt, dass ein Hurricane die US-Wirtschaft treffen werde und man sich auf diesen vorbereite. Auch Elon Musk mache sich große Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung und wolle vorausschauend 10% der Belegschaft von Tesla entlassen.



Noch zeige sich der Arbeitsmarkt stark, doch sei dies ein nachlaufender Indikator. Die neuesten US-Arbeitsmarktdaten hätten mit 390.000 letzte Woche die Markterwartung von 325.000 neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaf geschlagen, während der ADP-Arbeitsmarktbericht am Tag davor herb enttäuscht habe. All jene Stellen, die erst durch die QE-Programme geschaffen worden seien, würden schnell wieder verlorengehen in den kommenden Monaten und Jahren steigender Zinsen.



Ein Aufschwung, der durch künstlich niedrige Zinsen erkauft worden sei, habe kein stabiles Fundament und werde immer wieder in sich zusammenfallen. Die Saat der nächsten Rezession sei durch die QE-Programme bereits gelegt worden, worauf die Notenbanken wieder mit dem Drucken von neuem Geld aus dem Nichts reagieren dürften. Dies werde letztlich der Katalysator für weiter steigende Edelmetallpreise im Umfeld eines einbrechenden Dollars und Euro sein.



Der Rohölpreis sei mittlerweile auf über 122 USD angestiegen und es zeige sich aktuell immer noch ein Defizit in diesem Markt. Seit dem Vor-Corona Preisniveau habe sich der Preis verdoppelt und ein weiterer Preisanstieg in den nächsten Wochen scheint gut möglich zu sein. Damit dürften auch die Konsumgüterpreise in den nächsten Monaten weiter mit hohen Raten ansteigen.



Im Laufe der Lockdown-Krise sei der Rohölpreis kurzzeitig auf 10 USD gefallen und habe zum Goldpreis einen historischen Tiefstand bei 0,25 Gramm Gold je Fass Rohöl erreicht. Mittlerweile sei der Rohölpreis wieder auf den langfristigen Durchschnittspreis bei 2 Gramm je Fass angestiegen, womit Rohöl aktuell zum Gold fair bewertet sei.



Die Terminmarktdaten der letzten Monate würden zeigen, dass der Preisanstieg nicht durch eine Spekulation am Terminmarkt getrieben worden sei, sondern vielmehr durch ein unvermindert bestehendes Defizit am Rohölmarkt. Die Nachfrage sei aktuell höher als das Angebot, was sich durch den Krieg in der Ukraine nur noch verschärft habe. Gleichzeitig sei der Terminmarkt relativ überverkauft im Vergleich zu den letzten drei Jahren, was weiteres Anstiegspotenzial durch Spekulation ermögliche.



Aufgrund des Defizits und der Stärke, die sich in den Terminmarktdaten zeigen würden, seien die Experten seit Mitte April wieder auf der Käuferseite gewesen und hätten jeden Rücksetzer als erneute Kaufchance genutzt. Die Stärke habe sich nun auch zuletzt im neuesten COT-Report gezeigt, weshalb ich Rücksetzer weiterhin als Kaufchance sehe.



Rohöl werde zur Herstellung und zum Transport aller Produkte benötigt, weshalb die hohen Steigerungsraten der Konsumentenpreisindizes noch einige Monate bleiben dürften. Gerade in Europa dürfe man sich aufgrund des schwachen Euro keine Hoffnungen machen, dass der Benzinpreis mittel- bis langfristig wieder fallen werde. Im Gegenteil seien weitere Preisanstiege in diesem und in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich.



Berechne man den Rohölpreis in Gramm Gold, so zeige sich, dass der reale Rohölpreis heute noch genauso günstig sei wie zur Jahrtausendwende, als dieser bei 20 USD gelegen habe. Nur in der Schwachwährung Euro sei der Rohölpreis seit damals rasant angestiegen, da der Euro durch das unablässige Drucken von Geld aus dem Nichts an Kaufkraft verloren habe. Dies gelte auch für den USD, dessen Geldmenge ebenso ausgeweitet worden sei. Mit Gold könne man Vermögen aufbauen und vor der Enteignung durch die Inflationssteuer schützen, sodass man sich auch in der Rente die bis dahin weiter gestiegenen Benzinpreise noch leicht leisten könne. (08.06.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Durch den Krieg in der Ukraine war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) schnell auf neues Allzeithoch bei 2.070 USD gesprungen, doch fiel der Preis in den letzten drei Monaten wieder zurück auf das Preisniveau vor Ausbruch des Krieges, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.An der Unterstützung bei 1.800 USD hätten die Goldbullen einen erneuten Angriff gestartet, wobei diese Gegenbewegung nun zum zweiten Mal am Widerstand bei 1.870 USD gescheitert sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Preiserholung bis 1.900 USD fortsetzen werde, habe sich dadurch etwas verringert, doch noch gebe es Hoffnung. Sollten dies gelingen, so würde es sich anbieten, dort kurzfristig die Gewinne aus der Gegenbewegung einzustreichen.Die weltweiten ETF-Produkte hätten im Mai Abflüsse in Höhe von 53 Tonnen gesehen, was einem Rückgang von 1,3% der Gesamtbestände entspreche. Dies sei der stärkste Abfluss seit März 2021 gewesen, wobei die Gesamtbestände immer noch 8% über dem Vorjahr mit 3.823 Tonnen lägen. Trotz der historisch hohen Inflationsrate hätten die steigenden Zinsen, der starke US-Dollar und der Einbruch am Aktienmarkt in den letzten Monaten die Investmentnachfrage und somit den Goldpreis belastet.Das sei Ironie, denn die US-Zinsen würden aufgrund der hohen Inflation steigen, was in einem realen Negativzinsumfeld grundsätzlich bullisch für den Goldpreis sei. Man dürfe jedoch nicht vergessen, dass der Goldpreis vor vier Jahren noch bei 1.250 USD gehandelt habe, womit sich die aktuelle Korrektur relativiere. Die Experten hätten diesen Preisrückgang erwartet und in dem Spike zwischen 2.020 und 2.050 USD ihre Gewinne mitgenommen. Die Nachfrage nach Münzen und Barren sei hingegen weiterhin hoch, was die Aufgelder, sowie die Zahlen der einzelnen Prägeanstalten zeigen würden.Dem Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) sei es bisher nicht gelungen, die alte Unterstützung bei 22 USD zurückzuerobern, nachdem diese gebrochen worden sei und es mit 20,50 USD auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen sei. Der Silbermarkt leide seit längerer Zeit unter einem Überangebot, das durch die Rezession und somit einer geringeren industriellen Nachfrage noch verschärft werde. Immerhin habe der letzte Preisrückgang unter die wichtige Unterstützung bei 22 USD viele Spekulanten aus dem Markt geschüttelt, wie die COT-Daten zeigen würden, was grundsätzlich ein Silberschweif am Horizont sei.Da sich die Europäische Zentralbank weigere, den Leitzins anzuheben und der US-Notenbank zu folgen, sowie durch die europäischen Sanktionen, die der Wirtschaft schaden würden, liege die Tendenz grundsätzlich weiter bei einem steigenden US-Dollar und einen fallenden Euro, weshalb man gerade als Europäer sein Vermögen in Sicherheit bringen sollte.Die Goldminen hätten die neuen Allzeithochs des Goldpreises in den letzten Jahren nicht nachvollzogen und es gebe viel Aufholpotenzial. Solange die US-Notenbank ihre Zinsschritte fortsetzen könne, dürften sich Gold und die Minenaktien noch schwach bis lethargisch zeigen. Sobald der Standardaktienmarkt jedoch stärker einbreche und die FED ihre Maßnahmen pausieren oder gar mit neuen QE-Programmen verkehren werde, sei die Stunde der Goldbullen gekommen und Gold, Silber, sowie die Minenaktien würden ihren nächsten Hausseschub starten.