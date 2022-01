Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Die 1959 gegründete Warimpex (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF) ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und notiert an den Börsen in Wien und Warschau. Warimpex entwickelt Immobilen und betreibt Projekte solange selbst, bis durch einen Verkauf die höchste Wertschöpfung realisiert werden kann. Dabei werden die langfristige strategische Planung und kurze Entscheidungswege eines familiengeführten Betriebs mit der Transparenz und wirtschaftlichen Flexibilität eines börsennotierten Unternehmens optimal verbunden.



Warimpex baut darüber hinaus auf über 60 Jahre Geschäftserfahrung in Zentral- und Osteuropa und übernimmt hier echte Pionierfunktion, beispielsweise mit der ersten Entwicklung eines Designhotels in diesem Raum überhaupt. In den vergangenen 40 Jahren entwickelte Warimpex Immobilien mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro und ist bis heute in Polen, Russland, Ungarn, Deutschland und Österreich fest verankert. (24.01.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Die Analysten hätten ihre Schätzungen geringfügig angepasst, um den leicht unter den Schätzungen liegenden Erträgen im dritten Quartal und den Erwartungen zusätzlicher Auswirkungen der Pandemie auf die Hotelerträge im vierten Quartal und in 2022 Rechnung zu tragen. Darüber hinaus hätten die Analysten den Finanzaufwand für 2021 infolge von etwas höheren Finanzierungskosten aufgrund einer Refinanzierung in Polen angepasst. Vor dem Hintergrund einer effizienteren operativen Performance dürften die negativen Effekte weitgehend kompensiert werden, weshalb die Analystenschätzungen für das Ergebnis weitgehend unverändert seien.Das Geschäftsjahr 2021 habe sich bis Q3 nach einem etwas turbulenteren Jahr 2020 dank eines stabileren Rubels solide entwickelt. Die Projektpipeline für die Geschäftsjahre 2022-24 sei mit 94.000 m² beachtlich, allerdings könnten einige Projekte, wie das Büroprojekt Bialystok, erst später als ursprünglich geplant realisiert werden, sobald die entsprechende Nachfrage gesichert sei oder das Projekt könnte eventuell noch vor dem Bau verkauft werden. In Krakau sei mit dem Bau des Bürogebäudes Mogilska III begonnen worden. In der Gegend besitze das Unternehmen bereits einige Immobilien, welche voll vermietet seien. Trotz eines Anstiegs der Leerstandsrate in einigen lokalen CEE-Märkten seien derzeit alle Gebäude des Portfolios bis auf zwei zu 100% belegt, wobei die Auslastung des Portfolios in Q1-3 2021 um weitere 1,5% auf 95% gestiegen sei. Die Vollendung des Avior Towers sei für 2022 geplant und dem Vernehmen nach würden zurzeit Verhandlungen über einen Abschluss des Mietvertrags laufen.Das Unternehmen habe vor kurzem die verbliebenen 10% der Anteile an der Airport City St. Petersburg von der UBM erworben, die Fertigstellung des Avior Towers sei für Q2 2022 geplant und auch der Bau des Bürogebäudes Mogilska 35 (Fertigstellung voraussichtlich H1 2023) sei wieder aufgenommen worden. Wenn die Projektentwicklung planmäßig verlaufe und keine Verkäufe getätigt würden, könne die derzeitige umfangreiche Pipeline beinahe zu einer Verdoppelung des aktuellen Portfolios führen. Nach einer kurzen Erholung Mitte 2021 hätten sich die Aktien wieder den Tiefstständen der Pandemie angenähert. Das Unternehmen werde weiterhin mit relativ hohen Abschlägen zu seinem Nettovermögenswert gehandelt, weshalb die Analysten reichlich Aufwärtspotenzial sähen, insbesondere wenn Warimpex die Projektpipeline planmäßig umsetze.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "Kauf"-Empfehlung und das Kursziel von EUR 1,60 - aufgrund der soliden operativen Entwicklung. (Analyse vom 24.01.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.