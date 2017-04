Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Greg Barnes von TD Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Greg Barnes vom Investmenthaus TD Securities seine Empfehlung die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) zu halten.Barrick Gold Corp. habe sich mit Shandong Gold Mining auf den Verkauf einer 50%-Beteiligung an der Veladero-Mine in Argentinien für 960 Mio. USD geeinigt. Das Pascua-Lama-Vorkommen solle zudem in Zukunft gemeinsam entwickelt werden.Die Kaufpreis-Multiple im Hinblick auf Veladero entspreche der aktuellen Bewertung von Barrick. Während die Analysten von TD Securities die EBITDA-Schätzungen für 2017/18 nach unten korrigieren, steige die NAV-Prognose je Aktie von 11,20 auf 11,48 USD.Analyst Greg Barnes sieht durch den Beteiligungsverkauf eine Verbesserung der bilanziellen Lage, Das Partnerschaftsmodell mach bei großen Greenfield-Projekten Sinn. Es bleibe allerdings unklar, ob Barrick/Shandong das Pascua-Lama-Projekt auf neue Füße stellen könnten.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von TD Securities das Votum "hold" sowie das Kursziel von 20,00 USD.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: