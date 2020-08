So könne Inflation nach Darstellung des Kapitalmarktexperten zweierlei Ursachen haben: einerseits durch zu große Nachfrage, die auf ein begrenztes Angebot treffe, und andererseits durch steigende Input- oder Produktionskosten, wie beispielsweise durch einen Ölpreisschock. "Durch die Coronakrise haben wir es sowohl mit einem Angebots- als auch mit einem Nachfrageschock zu tun, wobei die Nachfrage in vielen Bereichen stärker gefallen ist als das Angebot", stelle Galler fest. Es seien gerade die Branchen wie Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe oder Transport, die im 2. Quartal zeitweise Umsatzrückgänge von 40 Prozent und mehr hätte verkraften müssen. Der abrupte Rückgang im Straßen- und Luftverkehr habe zu einem historischen Absturz des Ölpreises geführt, der durch Produktionskürzungen nur begrenzt aufgefangen worden sei. Doch man könne in dieser Krise auch Preissteigerungen beobachten, wenn etwa eine robuste Nachfrage Nahrungsmittel und Haushaltswaren verteuert habe.



Da bei der Berechnung der Verbraucherpreisindices die negativ betroffenen Sektoren einen größeren Anteil am Warenkorb hätten, sei die Inflation jüngst zurückgegangen. "Die Inflationsgefahren bleiben vorerst auch weiter gering, solange sich die volkswirtschaftliche Nachfrage aufgrund von COVID-19 nicht normalisieren kann. Eine zu geringe Nachfrage war auch der Grund, weshalb wir in den letzten zehn Jahren außerhalb der Vermögenspreise kaum Inflation gesehen haben", sage Tilmann Galler. Die inflationäre Wirkung expansiver Geldpolitik sei durch die restriktive Fiskalpolitik quasi neutralisiert worden. Und genau hier werde es jetzt mit Blick in die Zukunft interessant, denn es scheine, dass die Coronakrise einen Paradigmenwechsel beschleunige, der schon vor der Krise begonnen habe - den Abschied von der Austerität.



Die massiven nationalen Fiskalprogramme zur Pandemiebekämpfung hätten sich nach Einschätzung von Tilmann Galler nahtlos in die Steuersenkungen des US-Präsidenten Donald Trump und den italienischen Budgetstreit der Vorkrisenzeit eingereiht. "Für die Preisstabilität birgt diese Entwicklung erhebliche Risiken, sobald die Coronakrise überwunden wird. Wenn es in dieser Situation den Staaten und Notenbanken nicht gelingt, ihre expansive Politik zu drosseln, trifft die aufgestaute Konsumnachfrage der Privathaushalte auf eine erhöhte staatliche Nachfrage. Konsequenz ist, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage das Angebot übersteigt und die Inflation zu steigen beginnt", analysiere Galler.



Um sich vor einem Inflationsszenario zu schützen, helfe nach Ansicht des Experten ein Blick in die jüngere Vergangenheit - denn dort gebe es einige wertvolle Anhaltspunkte zu finden. "In den letzten zwölf Jahren gab es drei Perioden von steigender Inflation, ausgehend von einem niedrigen Niveau. Die zwei klassischen Anlageinstrumente zum Schutz vor Inflation haben in allen drei Perioden positive Renditen erzielt: Gold und inflationsgesicherte Staatsanleihen (TIPS). Doch auch Aktien boten den Investoren immerhin in zwei von drei Perioden einen Schutz vor realer Geldentwertung", sage Tilmann Galler. Anleger sollten deshalb im Portfolio darauf achten, dass Inflationsrisiken in ihrer strategischen Allokation eine Berücksichtigung finden würden, auch wenn kurzfristig die Inflationsrisiken eher gering seien. (10.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist wie das Warten auf Godot: Die ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken seit der Finanzkrise hat bei vielen Anlegern zu Inflationssorgen geführt, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Doch der Durchschnitt der Inflation seit Start der Anleihenkaufprogramme im Dezember 2008 liege in den USA mit 1,6 Prozent und in der Eurozone mit 1,2 Prozent deutlich unter dem Inflationsziel der jeweiligen Zentralbank. "Von Inflation oder gar Hyperinflation, wie von manchen Ökonomen und Analysten beschworen, gibt es seit Jahren keine Spur", betone Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. Aber gelte das auch für die Zukunft, wenn sich immer mehr Staaten zur Abfederung der Folgen der Corona-Krise von der bisherigen Austerität verabschieden würden? Zumindest seien in der Historie auf ähnliche Szenarien wie heute stets Phasen erhöhter Inflation gefolgt.