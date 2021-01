Inwiefern diese extremen Maßnahmen erfolgreich sein würden und ob sie zu einem Verlust von Kunden führen würden, bleibe ungewiss. Als Folge der Digitalisierung habe in den letzten Jahren ein positiver Trend bei der Nutzung von digitalen Kanälen der Commerzbank ausgemacht werden können. Vor allem in dem von der Pandemie gezeichneten Jahr 2020 habe die Bank eine Rekordnutzung ihrer digitalen Kanäle verbuchen können.



Die größte Schweizer Bank, die UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH), habe im September 2020 den ehemaligen Vorstandschef der niederländischen ING-Gruppe als neuen CEO vorgestellt. Damit sei der bisherige CEO Sergio Ermotti von Ralph Hamers abgelöst worden. Der Fokus des neuen Konzernlenkers solle sich vor allem auf die Kosten der Bank richten, denn für jeden eingenommenen Dollar habe das Schweizer Geldhaus rund USD 0,80 ausgeben müssen. Die Ursachen für diese hohen Kosten könnten auf den Konzernumbau sowie auf die Negativzinsen der Zentralbanken zurückgeführt werden.



Des Weiteren habe die UBS im zweiten Quartal 2020 einen Einbruch ihres Geschäfts in ihrem Heimatmarkt, der Schweiz, hinnehmen müssen. Der Pandemie geschuldet seien die Einnahmen aus dem Personal- und Corporate-Banking-Bereich deutlich zurückgegangen. Im Gegensatz dazu habe im Investment Banking ein deutliches Plus von 43 Prozent verzeichnet werden können. Ralph Hamers sollte somit für den Umschwung bei der UBS sorgen und den Heimatmarkt in der Schweiz wieder stärken. Das sei ihm laut dem veröffentlichten Jahresabschluss für das Jahr 2020 auch gelungen. Die UBS habe in dem Krisenjahr den Gewinn um stolze 54 Prozent auf insgesamt USD 6,6 Mrd. steigern können. Somit habe das Schweizer Geldhaus das beste Ergebnis seit fünf Jahren einfahren können.



Die Aktie der Deutschen Bank werde aktuell bei EUR 8,80 (26.01.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 10,20 (17.02.2020) und das Jahrestief bei EUR 4,87 (12.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg setze ein Analyst die Aktie auf "buy", zwölf Analysten würden sie auf "hold" und 16 auf "sell" setzen.



Die Aktie der Commerzbank werde aktuell bei EUR 5,67 (26.01.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 6,75 (17.02.2020) und das Jahrestief bei EUR 2,88 (15.05.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden fünf Analysten die Aktie auf "buy", 16 auf "hold" und sechs auf "sell" setzen.



Die Aktie der UBS werde aktuell bei CHF 13,18 (26.01.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei CHF 13,67 (07.01.2021) und das Jahrestief bei CHF 7,00 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "buy", elf auf "hold" und zwei auf "sell" setzen. (27.01.2021/ac/a/m)







