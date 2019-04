Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen in den USA neben Titel aus dem Finanzsektor allen voran Aktien aus dem Medienbereich im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) hätten am Freitag zwei US-Großbanken über den Verlauf des ersten Quartals berichtet. Die Geschäftszahlen von JP Morgan seien gut angekommen, die Aktie habe um 4,7 Prozent zugelegt. Auch Wells Fargo habe auf den ersten Blick die Erwartungen übertreffen können. Allerdings habe die Bank eine enttäuschende Prognose für die Nettozinseinnahmen geliefert, was die Aktie nach anfänglichen Gewinnen 2,6% ins Minus habe rutschen lassen.Derweil sei im Energiesektor bekannt geworden, dass Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) in einer milliardenschweren Transaktion den US-Ölförderer Anadarko Petroleum (ISIN: US0325111070, WKN: 871766, Ticker-Symbol: AAZ) übernehmen wolle. Dessen Aktienkurs sei um 32% geklettert. Die Aktien von Chevron hätten indes 4,94% verloren. Chevron wolle USD 65 je Anadarko-Aktiebieten, womit das Unternehmen mit USD 33 Mrd. bewertet wäre. (15.04.2019/ac/a/m)