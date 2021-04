Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Sonntag heiße es wieder: "And the Oscars goes to " Disney habe insgesamt 15 Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards eingefahren. Erstmals dürften sich auch Filme aus den Streaming-Angeboten des Unternehmens Disney+ und Hulu Hoffnung machen, mit der goldenen Statue ausgezeichnet zu werden.In den höchsten Kategorien sei Disney mit Nomadland dabei. Das Drama habe es in die Auswahl für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin geschafft. Der Film sei in den USA gleichzeitig in Kinos und auf Hulu angelaufen.Der US-Streaming-Dienst sei daneben noch mit The United States vs. Billie Holiday vertreten.Die Nominierungen würden zeigen, dass die Bedeutung von Streaming inzwischen auch Film-Kritikern angekommen sei. Mit 95 Millionen Abonnenten alleine bei Disney+ und einem Streaming-Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar 2020 sei es für den Konzern mit der Maus längst ein wesentlicher Faktor. DER AKTIONÄR ist für seine Empfehlung weiterhin bullish und empfiehlt investierten Anlegern, dabei zu bleiben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: