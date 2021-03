Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Walt Disney starte am Montag mit einem Kurssprung um mehr als fünf Prozent in die neue Woche. Damit sei sie nicht nur der Top-Gewinner im ohnehin starken US-Leitindex Dow Jones, sondern markiere auch ein neues Allzeithoch. Grund dafür sei aber nicht nur der freundliche Gesamtmarkt.Bereits am Freitag hätten die Gesundheitsbehörden im US-Bundesstaat Kalifornien weitreichende Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt. Grund dafür seien rückläufige Infektionszahlen und Fortschritte beim Impfen. Erstmals seit fast einem Jahr sollten daher ab 1. April auch Freizeitparks unter Auflagen wieder öffnen dürfen - darunter natürlich auch Disneyland in Anaheim.Zu den Bedingungen des kalifornischen Gesundheitsministeriums zähle unter anderem, dass nur 15 bis 35 Prozent der üblichen Besucherzahl in die Freizeitparks dürfe und Sicherheitsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstände eingehalten werden. Zudem sollten zunächst nur Besucher aus dem Bundesstaat Zutritt erhalten.Ken Potrock, Chef des Bereichs Disneyland Resort, habe sich erleichtert über die Entscheidung geäußert. Sie bedeute, dass "tausende Menschen wieder zur Arbeit zurückkehren können". Man habe in den Freizeitparks und Ressorts auf der ganzen Welt verantwortungsvolle Sicherheitskonzepte geschaffen und könne es kaum erwarten, wieder Besucher empfangen zu dürfen. Einen konkreten Termin für die Wiedereröffnung von Disneyland in Kalifornien habe Potrock aber noch nicht genannt.Allerdings sei man bei Disney in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen und habe die Digitalisierung weiter massiv vorangetrieben. Im Zusammenspiel mit der Öffnung von Freizeitparks, Ressorts und Kinos dürfte der Konzern nach Corona also noch stärker dastehen als zuvor.Diese Aussichten würden auch die Anleger honorieren: Die Aktie setze ihre Rallye am Montag fort und markiere bei 201,59 Dollar ein neues Allzeithoch. DER AKTIONÄR sieht aber auch auf diesem Niveau noch Luft nach oben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link