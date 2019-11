NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (27.11.2019/ac/a/n)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) charttechnisch unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie habe zuletzt die 200-Tage-Linie (akt. bei 131,77 USD) als idealtypisches Sprungbrett nach Norden genutzt. Als zusätzlicher Katalysator habe in der Folge das Aufwärtsgap auf Tagesbasis bei 133,70/136,21 USD fungiert. Mit einem neuen Rekordhoch (153,41 USD) würden die Bullen mittlerweile ihren verdienten Lohn einfahren. Unter dem Strich sei der zugrunde liegende Haussetrend absolut intakt und es entstehe sogar nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal. In die gleiche Kerbe würden aktuell der MACD und die Relative Stärke schlagen. Letztere notiere nicht nur über dem Schwellenwert von 1, sondern der Trendfolger breche auch den seit Ende April bestehenden Abwärtstrend. Im "uncharted territory" definiere die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Anfang August bis Anfang Oktober (159,27 USD) eine der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Interessanterweise harmoniere dieser Zielbereich gut mit dem Anschlusspotenzial aus der großen Konsolidierung von 2015 bis 2019. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft das Hoch vom August bei 147,15 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.11.2019)