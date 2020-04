Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (02.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie nähere sich so langsam wieder der bedeutenden 100-USD-Marke. Rückenwind erhalte der Titel von einem positiven Analystenkommentar: Atlantic Equities habe zwar die Gewinnschätzungen für den US-Konzern gekürzt, sehe jedoch das meiste Negative im Kurs eingepreist. Folglich hätten die Experten ihr Rating von "neutral" auf "übergewichten" erhöht. Dieser Einschätzung schließe sich "Der Aktionär" an, nicht nur wegen Disney+. Wenn die Coronavirus-Krise ausgestanden sei, würden die Menschen wieder in die Kinos und in die Freizeitparks stürmen und Walt Disney wie früher Top-Umsätze und -Gewinne bescheren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)