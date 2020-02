Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

129,10 EUR +0,08% (10.02.2020, 09:51)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

129,18 EUR +0,22% (10.02.2020, 09:39)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

141,02 USD -0,48% (07.02.2020)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein Kauf.Die südkoreanische Satire "Parasite" habe den Oscar für den besten Film gewonnen. Es sei das erste Mal in der Geschichte gewesen, dass eine nicht-englischsprachige Produktion in der Königskategorie triumphiert habe. Auch Walt Disney habe bei den 92. Preisverleihungen abgeräumt. Nicht viel zu holen habe es indes für Netflix gegeben.Beeindruckende 24 Oscar-Nominierungen habe es gegeben - doch am Ende seien nur zwei Trophäen für Netflix herausgesprungen. Der Streaming-Pionier habe einen Oscar für den besten Dokumentarfilm "American Factory" erhalten. Den anderen habe es für Laura Dern als beste Nebendarstellerin in der Netflix-Produktion "Marriage Story" gegeben.Disney sei für 22 Filme nominiert worden, habe sich am Ende über vier Oscars gefreut: für "Toy Story 4" als bester animierter Film, für "Jojo Rabbit" (bestes adaptiertes Drehbuch) und zwei Oscars für "Le Mans 66" (bester Schnitt und bester Tonschnitt).Mit einem 2020er KGV von 27 ist die Disney-Aktie angesichts des enormen Potenzials von Streaming moderat bewertet und ein Kauf. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: