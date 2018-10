Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (02.10.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Walt Disney bzw. 21st Century Fox (Fox) hätten das "kleinere" Bietergefechte mit dem größten US-Kabelnetzbetreiber Comcast um die Pay-TV Gruppe Sky verloren. Comcast habe bei einer von den UK-Regulierungsbehörden spontan initiierten Auktion mit einem Gebot von 17,28 GBP je Sky-Aktie bzw. 29,5 Mrd. GBP für alle Sky-Anteile mit rund 4 Mrd. GBP deutlich über dem letzten Fox-Gebot gelegen und steige damit nach zwei Jahren des Wartens zu einem der wichtigsten (Fußball-) Sportübertragungs-Player in Europa auf. Der Wert des 39%-Sky-Anteils von Fox an Sky sei seit dem ersten Fox-Gebot über 5 Mrd. GBP damit auf erfreuliche 11,6 Mrd. GBP (+124%) gestiegen.Aufgrund dieser ambitionierten Bewertung habe sich Fox daher unter Absprache mit Walt Disney für den Verkauf seines Anteils an Comcast entschieden. Der Kaufpreis für die in H1/2019 erwartete Fox-Übernahme durch Walt Disney reduziere sich dadurch von 71,3 Mrd. USD um beachtliche 30 Mrd. USD, was die Bilanz von Walt Disney deutlich entlaste. Der noch von Rupert Murdoch kontrollierte Fox Konzern habe jüngst dank des Filmhits "Deadpool 2" und eines guten Kabelgeschäfts oberhalb der Erwartungen liegende Quartalszahlen präsentiert.Walt Disney besitze ein einzigartiges Marken- und Charaktere-Portfolio, das in den letzten Jahren durch Übernahmen ausgebaut worden sei. Dadurch könne Walt Disney u.a. von der hohen Ertragskraft der Marke Star Wars über zahlreiche Filme, Produkte und seine Themenparks profitieren. Mit seinen TV- und Kabelkanälen wie dem Sportsender ESPN besitze DIS trotz zunehmender Konkurrenz durch Streaming-Dienste, welche der Analyst als Hauptrisiko betrachte, eine starke Marktposition. Auch bei steigenden Investitionen und Kosten sollten ausreichend Mittelzuflüsse für Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen verfügbar sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: