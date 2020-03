Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

78,30 EUR -5,87% (23.03.2020, 09:41)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,98 USD -9,43% (20.03.2020, 21:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (23.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney verschiebe auf Bitten der französischen Regierung den Start seines Streaming-Dienstes in dem Land, um in der Coronavirus-Krise keinen zusätzlichen Druck auf die Netze aufzubauen. Als neuen Termin habe Walt Disney am Sonntag nun den 7. April genannt. Start in Deutschland sei aber - wie ursprünglich geplant - am Dienstag. Der US-Konzern wolle, wie der Rivale Netflix, zudem den Datendurchsatz in Europa um ein Viertel reduzieren, wodurch Nutzer nicht die bestmögliche Bildqualität bekommen dürften. Die Datendrosselung im Video-Streaming, die auch Amazon.com, Apple und Youtube umsetzen würden, habe EU-Kommissar Thierry Breton eingefordert. Der EU-Kommission gehe es darum, dass die Auslastung der Netze das Arbeiten von zu Hause und Zugang zu Bildungsangeboten erlaubt.Disney+ sei ein Schlüsselelement der Zukunftsstrategie des US-Unterhaltungsriesen. Bereits jetzt, vier Monate nach Start in den USA, komme dem Dienst eine immense Bedeutung zu, weil das Kinogeschäft wegen der Coronavirus-Pandemie praktisch zum Stillstand gekommen sei. Nun könnte die Zahl der Abonnenten von Disney+ sprunghaft steigen, da Millionen Leute Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung auferlegt bekommen hätten und ihre Zeit zu Hause verbringen müssten. "Der Aktionär" sei sich sicher, dass Walt Disney auch diese Krise überstehe und sehe den Kursabsturz ale eine Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:78,44 EUR -2,56% (23.03.2020, 09:56)