Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Für den Entertainment-Giganten gehe 2020 da weiter, wo 2019 aufgehört habe: mit Top-Einspielergebnissen im Kino. "Star Wars: The Rise of Skywalker" werde in den nächsten Tagen die magische Marke von einer Milliarde Dollar knacken. Die Weltraum-Saga sei für Walt Disney eine Gelddruckmaschine.Fünf Star-Wars-Filme inklusive Spin-offs habe der US-Medienkonzern seit 2012 in die Kinos gebracht. Einspielergebnis: 5,8 Milliarden Dollar bei geschätzten Produktionskosten von 1,1 Milliarden Dollar.Analysten würden zudem schätzen, dass ein Star Wars-Film Disney zwischen fünf und sieben Milliarden Dollar an Merchandising in die Kassen spüle.Außerdem treibe jeder neue Star Wars-Streifen Millionen Fans der Reihe in die Disney-Parks, um den neuen Themenbereich Galaxy's Edge zu bestaunen.Highlights wie "The Mandalorian" würden ein Grund gewesen sein, warum Disney+ innerhalb weniger Wochen seit dem Start bereits 25 Millionen Abonnenten gewonnen habe.Walt Disney habe mit der Übernahme von Star Wars 2012 alles richtiggemacht. Auch wenn "Star Wars: The Rise of Skywalker" die Erwartungen nicht ganz getroffen habe: Dieser Goldesel habe noch jede Power und werde dem Medienkonzern noch viele Milliarden einbringen.Die Walt Disney-Aktie ist mit einem 2020er-KGV von 25 definitiv nicht teuer und bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)