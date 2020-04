Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Coronavirus habe den US-Konzern hart getroffen. Folglich würden die Zahlen für das zweite Quartal (Veröffentlichung am 5. Mai) sehr wahrscheinlich ein Trauerspiel. Trotzdem halte sich die Walt Disney-Aktie relativ stabil über der 100-USD-Marke. Nun stehe sogar ein Ausbruch auf ein neues Sechs-Wochen-Hoch an.Walt Disney könne sich glücklich schätzen, dass Streaming derzeit der absolute Renner sei. Es sei sehr gut möglich, dass die App im kommenden oder vielleicht sogar noch in diesem Jahr die Schwelle von 100 Mio. zahlenden Kunden knackt. Auf der anderen Seite wiege das Null-Geschäft der Sparten Themenparks und Kino schwer. Hier müssten bald Sicherheitskonzepte her, damit die Kunden auch in Zeiten von Corona zurückkehren würden. Positiv: Die Eigenkapitalquote belaufe sich auf solide 46%. Fazit: Wer mutig sei und einen langen Atem habe, bleibe investiert, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:99,18 EUR +1,12% (29.04.2020, 13:22)