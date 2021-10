Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Leute würden in großen Massen in die Kinos zurückkehren. Kinobetreiber Imax habe am vergangenen Wochenende 30 Millionen Besucher gezählt - und damit so viele wie seit Dezember 2019 nicht mehr. Gute Voraussetzungen für Walt Disney - die Filme-Pipeline, darunter etliche potenzielle Blockbuster, sei zum Bersten gefüllt.Unter anderem könnten sich Kinofans auf die Marvel-Produktion "Eternals", die Musical-Verfilmung "West Side Story" (Regie: Steven Spielberg) und das Remake von "Tod auf dem Nil" freuen.Das Kinogeschäft sei in den vergangenen Jahren immer wichtiger und lukrativer für Disney geworden: 2019 hätten sich die weltweiten Einnahmen aus den Ticketverkäufen auf den Fabelrekordwert von elf Milliarden Dollar belaufen. Bislang hätten 27 Filme von Disney und 20th Century Studios (gehöre seit Anfang 2019 zu Disney) mindestens eine Milliarde Dollar eingespielt.Der Markt ignoriere die Aussicht auf ein anziehendes Kinogeschäft von Disney derzeit komplett - die Aktie stecke weiter im Seitwärtstrend fest. Langfrist-Anleger bleiben dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Walt Disney-Aktie. Stopp des "Aktionär": 135 Euro. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: