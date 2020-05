Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (25.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Es werde noch lange dauern, bis die Kinoindustrie und andere In-House-Branchen Normalität erleben würden. Da sei es schon verwunderlich, wie stabil sich die Walt Disney-Aktie halte. Immerhin habe das Filmgeschäft zuletzt 14% zum Konzernumsatz und 19% zum operativen Gewinn beigesteuert. Was Hoffnung mache, seien die hochwertigen Assets, über die Walt Disney reichlich verfüge. Außerdem sei Walt Disney eine US-Institution, ein Unternehmen, das 230.000 Mitarbeiter beschäftige. Einen solchen Konzern werde die US-Regierung höchstwahrscheinlich niemals pleitegehen lassen. Anleger könnten mit einem langen Atem investiert bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)