Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

122,90 EUR -1,33% (30.01.2020, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

122,62 EUR -0,79% (30.01.2020, 14:29)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

136,06 USD -1,78% (29.01.2020)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney gelinge mit seinem Streamingangebot Disney+ ein gigantischer Erfolg. Von November 2019 bis Mitte Januar 2020 habe der Konzern knapp 41 Millionen Downloads in den App- und Google-Play-Stores von bisher lediglich fünf Ländern gezählt. Nun stehe der Powerstart an. Netflix könne angst und bange werden.Platzhirsch Netflix habe drei Jahre nach seinem internationalen Start gebraucht, um auf über 40 Millionen Nutzer zu kommen. Disney+ erreiche diese Zahl in nicht mal drei Monaten. Dabei starte Disneys Streaming-App erst am 24. März in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, der Schweiz, Spanien und Großbritannien.Bis 2025 erwarte der Micky-Maus-Konzern 100 Millionen Abonnenten. In Anbetracht der fulminanten bisherigen Zahlen eine jetzt schon konservative Rechnung. Zum Vergleich: Netflix habe die 100 Millionen im Jahr 2017 geknackt - erst ganze sieben Jahre nach dem internationalen Start.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Netflix.Börsenplätze Walt Disney-Aktie: