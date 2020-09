Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein Kauf für Langfrist-Anleger.Stay-at-home sei für viele Menschen weiterhin das Motto in der Corona-Pandemie. Das bekämen auch Kinos stark zu spüren. Obwohl längst wieder potenzielle Blockbuster, etwa Disneys The new Mutants, auf den Leinwänden zu sehen seien, würden die Filmfans fern bleiben. Gerade für die US-Kinobetreiber lohne sich das Geschäft kaum.9,8 Millionen Dollar - so viel, oder besser gesagt wenig, hätten Filme am Wochenende in den USA eingespielt. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende habe dies einen Rückgang um 22 Prozent bedeutet.Platz 1 sei an Tenet mit 4,7 Millionen Dollar gegangen, gefolgt von The new Mutants mit einem Einspielergebnis von 1,6 Millionen Dollar. Der Disney-Streifen laufe in exakt 2.518 amerikanischen Kinos. Pro Kino habe dies also Einnahmen von kümmerlichen 635 Dollar bedeutet.Zwar hätten die internationalen Einnahmen die schwache Entwicklung in den USA zu einem guten Teil kompensiert. Doch in vielen Ländern rieche es wegen der stark steigenden Neuinfektionszahlen nach Lockdown oder zumindest nach starken Einschränkungen. Geschlossene Räume wie Kinos könnten bei Politikern und Gesundheitsexperten ganz oben auf dem Index stehen.Erst wenn es einen Impfstoff gebe, werde sich die Filmbranche nachhaltig erholen. Bei Disney könne man froh sein, dass man Disney+ habe, auch wenn es als Ersatzfeld für Kinofilme wahrscheinlich nicht tauge. Wenn die Leute allerdings viel Zeit zu Hause verbringen müssten, sei Streaming ein Top-Mittel gegen Langeweile.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link