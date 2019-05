Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nach dem Mega-Start von "Avengers: Endgame" (Einspielergebnis: 2,2 Milliarden Dollar in elf Tagen) stünden die Chancen gut, dass 2019 das beste Kinojahr in der Geschichte von Walt Disney werde. Und der Konzern habe noch mehr Top-Pfeile im Köcher: nicht nur für 2019, sondern auch für die kommenden acht Jahre."Disney wird die Kinocharts der nächsten acht Jahre mutmaßlich dominieren", schreibe der Blog Meedia am Mittwoch. Und er habe sehr wahrscheinlich Recht. Denn was Walt Disney jetzt an Filmen angekündigt habe, sei von ganz großem Kaliber und werde dem Konzern viele Milliarden in die Kasse spülen.Disney werde in den kommenden drei Jahren unter anderem acht neue Marvel-Filme auf die Leinwand bringen. Hinzu kämen vier Fortsetzungen von James Camerons Avatar. Der Film aus dem Jahr 2009 sei mit Einnahmen von 2,8 Milliarden der erfolgreichste Streifen aller Zeiten.Ebenfalls am Start: vier neue Star-Wars-Filme. Ende 2019 starte Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, weitere Teile würden 2022, 2024 und 2026 laufen.Disney sei eine Macht im Kino - daran werde sich so schnell auch nichts ändern. Mit Disney+ sei dem Konzern ein Mega-Coup gelandet, dessen Potenzial noch nicht komplett im Aktienkurs eingepreist sei.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht das Ziel bei 150 Euro. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link