Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Entertainment-Riese habe im zweiten Quartal 2018 die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Trotzdem habe sich die Walt Disney-Aktie nachbörslich vom ersten Schrecken erholt.Das Chartbild der Walt Disney-Aktie habe sich zuletzt merklich verbessert. Seit Anfang Juni habe das Papier 18% zugelegt. Dabei sei der Ausbruch aus dem vor exakt drei Jahren begonnenen Abwärtstrend gelungen. Es sehe ganz danach aus, dass der Trendruch nachhaltig sei. Die Waltz Disney-Aktie sei mit einem KGV von 15 günstig bewertet. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis das Rekordhoch bei 122 USD falle, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:99,16 EUR -1,26% (08.08.2018, 11:41)