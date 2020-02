Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Walt Disney, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Heute nach Börsenschluss veröffentliche Disney seine Zahlen für das erste Quartal. Es sei das erste Quartal, bei dem die Abonnentenzahlen für den Streamingdienst Disney+ eine übergeordnete Rolle einnehmen würden. Könne die Trendwende nach der jüngsten Konsolidierung vollzogen werden?Die Analysten würden bei der Vorlage der Quartalszahlen von Erlösen in Höhe von 20,8 Milliarden Dollar ausgehen (Q1 2019: 15,3 Milliarden). Der Nettogewinn liege den Schätzungen zufolge bei 3,9 Milliarden Dollar (Q1 2019: 3,4 Milliarden).Zusammengefasst seien die Analysten positiv gestimmt. Bei insgesamt 35 Analystenstimmen seien nur zwei Verkaufsempfehlungen ausgesprochen worden. Sechs Analystenhäuser würden eine faire Bewertung sehen und die Aktien mit "halten" einstufen.Anleger und Analysten würden auf offizielle Daten und Fakten bezüglich des Streamingdienstes Disney+ warten. Bisher habe sich das Unternehmen nur nach dem ersten Tag des Starts der Plattform geäußert. Bereits zehn Millionen Registrierungen hätten innerhalb der ersten 24 Stunden verbucht werden können. Aktuelle Schätzungen würden mittlerweile von 35 Millionen Abonnenten ausgehen. In den kommenden Wochen könnte dieser Trend fortgeführt werden, da der Dienst in weiteren Ländern (auch in Deutschland) starte.Mit Disney+ stehe dem Konzern ein neuer Umsatztreiber zur Verfügung. Die Auswirkungen des Coronavirus sollten nur kurzfristiger Natur sein. Mit einem KGV von 26 sei die Aktie moderat bewertet.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link