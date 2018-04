Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.04.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) zu kaufen.Mit dem Action-Streifen "Black Panther" sei dem Unterhaltungskonzern ein Mega-Blockbuster gelungen. Der Streifen habe selbst die kühnsten Erwartungen geschlagen. "Black Panther" liege auf Platz 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Damit könnte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, denn "Star Wars: Die letzten Jedi" (1,33 Milliarden Dollar), "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" (1,34 Milliarden) und "Avengers: Age of Ultron" (1,4 Milliarden) würden in Reichweite liegen.Die Micky-Maus-Aktie komme derzeit auf ein 2018er-KGV von 13, was sowohl im Vergleich mit der Peer-group als auch im historischen Vergleich sehr günstig sei. Das Kinogeschäft laufe top, auch die Freizeitparks seien eine stetige Einnahmequelle. Was fehle, sei der Turnaround bei ESPN, und der könnte bald kommen: Am Donnerstag habe Walt Disney ESPN+ gestartet, eine App mit einem riesigen Sportangebot.Ergo: Die Walt Disney-Aktie ist ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2018)