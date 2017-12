Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

90,20 EUR +0,16% (29.12.2017. 13:59)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

107,92 USD +0,14% (29.12.2017, 15:48)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (29.12.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", hält die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse für zu günstig.2017 sei ein schwaches Jahr für Walt Disney-Aktionäre gewesen: Während der Dow Jones 25% angestiegen sei, komme die Walt Disney-Aktie nur auf plus 3%. Dabei sei Walt Disney in den Kinos wieder Spitze. Die Walt Disney-Aktie sei reif für die Gegenbewegung, glaube der Aktienprofi.Walt Disney sei das einzige Studio, das im Kinojahr 2017 mehr als 6 Mrd. USD an den Kinokassen eingespielt habe. In den nächsten Jahren werde Disney noch viel erfolgreicher im Filmgeschäft werden. Der Grund sei der Erwerb der Fox-Assets. Der Börsenexperte halte die Übernahme von Fox für ein Mega-Coup für Disney. Dadurch stärke der Konzern auch seine Position im Kampf gegen Netflix und Amazon Prime. Im kommenden Jahr starte der Streaming-Sender von Disney.Nach der Steuerreform sinkt das KGV der Walt Disney-Aktie auf 14, damit ist der Titel zu günstig - die Aufholjagd kann beginnen, so Andreas Deutsch, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2017)Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:90,09 EUR +0,10% (29.12.2017, 14:05)