Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

121,00 EUR -0,90% (17.11.2020, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

120,84 EUR -0,33% (17.11.2020, 15:48)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

143,27 USD -0,97% (17.11.2020, 15:51)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (17.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Titel drehe an der Börse weiter auf. Die Walt Disney-Aktie notiere nun wieder auf dem Vor-Coronacrash-Niveau. Viel fehle nicht mehr, und das Papier erreiche ein neues 12-Monats-Hoch. Der Aktienkurs profitiere nach wie vor von den guten Quartalszahlen und von einigen positiven Analystenkommentaren.Alexia Quadrani, Analystin bei JPMorgan, habe das Kursziel für die Walt Disney-Aktie nach den Zahlen von 155 auf 160 Dollar erhöht und das Votum auf "overweight" belassen. Die Magie sei zurückgekehrt in das Königreich der Unterhaltung, so Quadrani.Auch Kutgun Maral habe sich positiv zu Walt Disney geäußert. Der RBC-Capital habe sein Kursziel sogar von 124 auf 170 Dollar angehoben. Die Aktie sei für ihn ein Outperformer. Kurzfristig werde es wegen der Pandemie zwar noch Gegenwind geben, so Maral. "Trotzdem ist ein Investment in Disney die einmalige Chance auf eine Erholungsgeschichte", so Maral. "Das Streaminggeschäft bietet reichlich Wachstum, dazu gibt es das attraktive Kernbusiness."DER AKTIONÄR bleibt für seine Empfehlung bullish, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: