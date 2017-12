Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

89,61 EUR -0,12% (07.12.2017, 15:04)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

USD 105,46 (06.12.2017)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.12.2017/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Aktienanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse rät nach wie vor zum Kauf der Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Walt Disney solle laut unbestätigten Gerüchten erneut Gespräche über den Erwerb von großen Teilen des US-Medienkonzerns 21st Century Fox führen. Dessen "Oberhaupt", der 86-jährige Rupert Murdoch, wolle sich wohl langsam zur Ruhe setzen und sich u.a. nur noch auf Nachrichten- und Sportprogramme fokussieren. Neben dem Filmstudio 20th Century Fox, zahlreichen Kabelsendern und dem indischen Medienkonzern Star India sollten dabei auch 39% am europäischen Pay-TV Anbieter Sky Plc samt der restlichen noch für ca. 15 Mrd. USD zu akquirierenden Anteile zur Disposition stehen. Neben Disney würden auch noch der Nr. 1 im US-Kabelgeschäft (Comcast) Interesse an diesen Assets nachgesagt, welches aus regulatorischen Gründen aber weniger Erfolgsaussichten haben solle. Die Übernahmetransaktion solle ein Volumen von 60 Mrd. USD umfassen und nahezu ausschließlich über Aktientäusche realisiert werden.Disney könnte durch die Übernahme u. a seine internationale Präsenz stärken, Skaleneffekte in der TV- und Filmproduktion heben u. zahlreiche neue (Video-) Kundenkontakte im Wettbewerb gegen Streaming-Anbieter wie Netflix gewinnen. Zudem könnte der angesehen und erfahrene Disney-CEO Bob Iger (66) durch die reizvolle Integrationsaufgabe dazu animiert werden, seine Amtszeit erneut und über Juli 2019 hinaus zu verlängern. Disney besitze ein einzigartiges Marken- und Charaktere-Portfolio, das in den letzten Jahren durch Übernahmen ausgebaut worden sei. Dadurch könne Disney u.a. von der hohen Ertragskraft der Marke Star Wars über zahlreiche Filme, Produkte und seine Themenparks profitieren. Mit seinen TV- und Kabelkanälen wie dem Sportsender ESPN besitze Disney trotz zunehmender Konkurrenz durch Streaming-Dienste eine starke Marktposition. Auch bei steigenden Investitionen und Kosten sollten ausreichend Mittelzuflüsse für Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen verfügbar sein.Ralph Szymczak, Aktienanalyst der LBBW, bestätigt seine Kaufempfehlung und das Peergroup-basierte Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 07.12.2017)