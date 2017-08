Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.08.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Walt Disney habe mit seiner Bilanz für das Q3 die Erwartungen des Marktes verfehlt. Der Unterhaltungsriese habe im Berichtsquartal 2,37 Milliarden Dollar oder 1,58 Dollar je Aktie verdient und damit mehr als erwartet (1,55 Dollar). Beim Umsatz habe der Micky-Maus-Konzern jedoch die Erwartungen verfehlt: Statt der erwarteten 14,46 Milliarden habe Disney lediglich 14,24 Milliarden Dollar erlöst.Der US-Titel sei nachbörslich eingeknickt, aber der Schreck über den Umgangsrückgang dürfte nicht lange vorhalten. Der Konzern gebe nämlich richtig Gas in Sachen Online. CEO Bob Iger wolle über seinen Sender ESPN im nächsten Jahr einen Streamingdienst anbieten. 2019 wolle Iger einen eigenen Streamingdienst unter der Marke Disney starten. Dafür habe Disney die Mehrheit am Streamingunternehmen Bamtech übernommen.Ab 2019 wolle Iger keine Neuveröffentlichungen mehr an Netflix liefern, was ein herber Schlag für die Online-Videothek sei. Netflix sei auf externen Content angewiesen.Die aktuelle Kursdelle bedeutet eine Kaufchance für langfristig orientierte Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2017)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: