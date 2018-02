Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

86,34 EUR +1,40% (19.02.2018, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

86,12 EUR -0,40% (19.02.2018, 16:16)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

USD 106,53 +1,28% (16.02.2018)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (19.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Walt Disney habe in Q1 die Erwartungen in Summe getroffen. In der Kabel- und TV-Sparte habe das Unternehmen bei höheren Programmkosten sowie geringeren Werbeeinnahmen nur teilweise überzeugen können. Der Zuschauerschwund bei ESPN habe dabei eine abnehmende Dynamik gezeigt. Im Segment Themenparks sei der Heimatmarkt USA von hohen Erträgen geprägt gewesen. Auch auf internationaler Ebene sei es zu erfreulichem Wachstum gekommen. In der Filmsparte habe Walt Disney die hohen Vorjahreswerte nicht ganz erreichen können. Die Konsumsparte sei entsprechend schwächer gewesen.Walt Disney habe ordentliche freie Mittelzuflüsse erwirtschaftet, moderate Investitionen getätigt und für 1,3 Mrd. USD Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen wolle seine Kunden- und Ertragssituation durch neue Streaming-Angebote verbessern und stelle daher demnächst sein lukratives ESPN-Sportprogramm per App für 4,99 USD pro Monat zur Verfügung. Der letzte Star Wars Film habe den zweitbesten Kinostart aller Zeiten in den USA hingelegt, sei der erfolgreichsten Film 2017 gewesen und stehe derzeit bei über 1,3 Mrd. USD Einspielergebnis. Wohl inspiriert von diesem Erfolg habe Walt Disney eine weitere neue Star Wars Trilogy von den "Game of Thrones" Machern angekündigt.Walt Disney besitze ein einzigartiges Marken- und Charaktere-Portfolio, das in den letzten Jahren durch Übernahmen ausgebaut worden sei. Dadurch könne Walt Disney u.a. von der hohen Ertragskraft der Marke Star Wars über zahlreiche Filme, Produkte und seine Themenparks profitieren. Mit seinen TV- und Kabelkanälen wie dem Sportsender ESPN besitze Walt Disney trotz zunehmender Konkurrenz durch Streaming-Dienste, welche der Analyst als Hauptrisiko betrachte, eine starke Marktposition. Auch bei steigenden Investitionen und Kosten sollten ausreichend Mittelzuflüsse für Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen verfügbar sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: