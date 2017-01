NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,22 USD -0,65% (31.01.2017, 16:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.





(31.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Michael Morris von Guggenheim Securities:Michael Morris, Analyst beim Investmenthaus Guggenheim Securities, empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Guggenheim Securities sind der Auffassung, dass Walt Disney Co. innerhalb der Medienbranche über die wertvollste Kollektion von geistigem Eigentum verfüge. Zusammen mit einer starken Filmpalette und neuen Parkattraktionen sollte die Aktie bei Investoren weiterhin auf Interesse stoßen.Ungeachtet des kurzfristigen Momentums hält Analyst Michael Morris die Bewertung der Walt Disney-Aktie aber für angemessen.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse stufen die Analysten von Guggenheim Securities den Titel weiterhin mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 118,00 USD.XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:102,55 EUR +0,29% (31.01.2017, 15:33)Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:102,01 EUR -1,66% (31.01.2017, 16:02)