Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

102,01 EUR -1,66% (31.01.2017, 16:02)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,22 USD -0,65% (31.01.2017, 16:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (31.01.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktie: Gute Long-Chancen - ChartanalyseSeit Oktober letzten Jahres spielt das Wertpapier von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) eine unübersehbare Erholung ab und konnte sich dabei wichtige Unterstützungen aus Anfang 2016 zurück erobern, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Montagshandel sei der Wert auf frische Jahreshochs angestiegen und biete dabei noch gute Long-Chancen.Festzuhalten bleibe jedoch, dass sich die Aktie von Walt Disney seit den Jahreshochs aus 2015 bei 122,08 US-Dollar in einem übergeordneten Abwärtstrend aufhalte und aktuell nur eine untergeordnete Gegenbewegung seit den Jahrestiefs bei 86,25 US-Dollar aus 2016 abgespielt werde. Dennoch sei bis zur oberen Begrenzung noch reichlich Platz vorhanden - auch der bisherige Chartverlauf lasse auf keine Schwäche schließen und mache ein Long-Investment allemal attraktiv. Auf kurzfristiger Basis biete sich daher ein Long-Investment nur zu gut an, aber auch mittelfristig orientierte Investoren könnten bei einem nachhaltigen Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung von steigende Kursnotierungen bestens profitieren.Bei einem Bruch der Zwischenhochs aus April 2016 bei 106,75 US-Dollar sollten hingegen Abgaben auf den runden Bereich von rund 100,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Darunter dürfte sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und sogar bis in Bereich von 95,00 US-Dollar abwärts führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 31.01.2017)XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:102,55 EUR +0,29% (31.01.2017, 15:33)