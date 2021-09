XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

147,46 EUR -4,12% (22.09.2021, 12:24)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

171,17 USD -4,17% (21.09.2021, 22:15)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einer der Vorstände habe gesagt, dass das Nutzerwachstum bei Disney+ nicht so stark sein werde wie von den Experten erwartet. Das habe die Aktie stark an Performance gekostet. Sie sei in den Bereich der Unterstützung bei 170 USD gefallen und habe die 200-Tage-Linie deutlich unterschritten. Grundsätzlich sind die Experten von "Der Aktionär" für Walt Disney positiv gestimmt, aber kurzfristig muss man schauen, dass die Unterstützung im Bereich 165 USD hält. Langfristig hat das Unternehmen die Nutzerprognosen bestätigt, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 22.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:147,58 EUR +1,12% (22.09.2021, 12:39)