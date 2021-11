Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

126,90 EUR +0,30% (17.11.2021, 12:32)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

143,17 USD -2,55% (16.11.2021)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Zahlen für das dritte Quartal 2021/22 (31.10.; u.a. Gesamtumsatz: +4,3% y/y auf 140,53 Mrd. USD; bereinigtes EPS: +8,2% y/y auf 1,45 USD) hätten die Analysten-Erwartungen (134,33 Mrd. USD bzw. 1,36 USD mehrheitlich (Ausnahme: berichtetes Nettoergebnis/berichtetes EPS) sowie den Marktkonsens (135,60 Mrd. USD bzw. 1,40 USD) übertroffen. Die Topline-Entwicklung sei dabei deutlich durch Devestitionen (-9,4 Mrd. USD) belastet worden. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2021/22 sei angehoben worden (u.a. bereinigtes EPS: rund 6,40 (zuvor: 6,20 bis 6,35; Vj.: 5,48) USD). Für Q4 2021/22 erwarte Walmart für das Segment Walmart U.S. ein Umsatzwachstum (vergleichbare Basis (ohne Kraftstoffe)) von rund 5% y/y.Der Analyst halte den Ausblick für erreichbar. Die Guidance-Anhebung dokumentiere eine große Zuversicht in den Verlauf des wichtigen Schlussquartals, was er mit Blick auf Marktanteilsgewinne im Lebensmittelgeschäft sowie deutliche Einnahmezuwächse bei Mitgliedschaften (Q3 2021/22: +38% y/y) und im Werbegeschäft für begründet halte. Er hebe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021/22e (u.a. EPS berichtet: 5,05 (alt: 5,70) USD; EPS bereinigt: 6,41 (alt: 6,24) USD) und 2022/23e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 6,70 (alt: 6,58) USD) mehrheitlich an.Auf Basis des DCF-Modells (mehrheitlich angehobene Prognosen 2021/22ff versus höheres Beta) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 165,00 (alt: 170,00) USD für die Walmart-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% sein "kaufen"-Votum. (Analyse vom 17.11.2021)Börsenplätze Walmart-Aktie: